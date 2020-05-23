Навіть єменські «біженці-мільйонери» почали українізуватися

Українізація впевнено крокує світом

Українізація. Навіть «єменські біженці-мільйонери» українізуються. Нехай і через Гугл.

Ось таке прийшло на пошту (до речі, нова фабула - раніше зазвичай «знаходилися померлі родичі зі спадком») :

«Здравствуйте,

Будь ласка, чи добре спілкуватися англійською? Я використовував перекладач Google, щоб перекласти англійську мову на вашу мову для кращого розуміння.

Я пані Ревека Ісса, єменка. Я хочу переїхати в Україну через тривалі громадянські заворушення / війну в Ємені, а також щоденні загрози життю нападів бойовиків Аль-Каїди. Я вже втратив сім'ю, свого чоловіка, сина та доньку на холодні руки смерті під час нападу, спрямованого на наш дім 23 березня 2019 року, щоб покласти край нашій родині. Мене не було поруч під час перехресного вогню. Я був у лікарні для перевірки, коли напали на наш будинок, убивши мого улюбленого чоловіка, сина та доньку та встановивши будинок палаючим. Я із сльозами пишу вам цей лист. Він (мій покійний чоловік) був дуже успішним підрядником в нафтовому місті Ємен і приватно займався золотою пилом і брусками перед несвоєчасною смертю. Очікується, що він залишив після себе розумні гроші, які я хочу вкласти в сектор нерухомості, подорожі та туризм, готельний менеджмент та інші цікаві сектори в Україні.

Як ви можете, чи не можете знати, санкції, введені США та Європейським Союзом, зробили майже неможливим успішне управління будь-яким типом інвестицій тут у Ємені або навіть перерахуванням грошей звідси в інші куточки світу. З цієї причини я з великою впевненістю звертаюся до вас з надією, що ви можете допомогти мені потрапити ці гроші в Україну для інвестиційних цілей:

Будь ласка, я хотів би знати, наскільки вам зручно допомогти мені у цьому. Весь мій капітал у моєму розпорядженні - дев'ять мільйонів євро. Я таємно зачинив гроші в скриньці і поклав їх до Червоного Хреста тут, у Сані. Мій щирий намір писати вас - просити вас доброзичливо прийняти грошову скриньку. Це тому, що ми не можемо робити жодних банківських переказів звідси після війни. Це зараз основні питання, які мене хвилюють. Я дам вам 20% від загальних грошей як вашу користь за те, що допоможете мені.

Я маю ризикнути, тому що в мене немає іншої альтернативи, крім як комусь довіряти. Я не можу ризикувати своїм життям тут, щоб уникнути припинення родинного походження. Як жінка, оскільки мій чоловік, син і дочка померли. Я заслуговую гідного життя в мирних умовах, переселю Україну та вкладу гроші відповідно до закону, ваших порад та підтримки; ми можемо працювати разом і досягати.

Я очікую вашої позитивної відповіді, і після отримання вашої інформації я надам вам детальну інформацію.

Щиро Ваш,

Ревека Ісса.»