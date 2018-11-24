«Нас убивають - а ми живі!». Святійший Філарет вкотре довів, що він - справді патріарх

Єпископ Філарет (1965 рік, автор невідомий), Патріарх Філарет (2018 рік, автор о. John Sydor)

Дай Боже кожному, особливо з тих, хто поспішає «списати» його, – хоча б дожити до його років

Влітку 1992 р. один архієрей МП у Лаврі багатьом любив повторювати: «Філарєт - ета вчєрашній дєнь».

За кілька місяців після призначення до Києва, влітку 1966 р., влада ініціювала переведення архієпископа Філарета на Мінську кафедру - за проповідь у Володимирському соборі, де він процитував слова ап. Павла: «Нас убивають - а ми живі!»

Давно розсипалася безбожна влада, так і не змігши усунути його з кафедри, на якій він, перший за 167 років українець, служить вже 53-ій рік.

12 років тому помер архієрей, що казав про «вчєрашній дєнь». Натомість «вчорашнім днем» стає Московський Патріархат в Україні...

Святійший Філарет виступом в Раді вкотре довів, що він - справді Патріарх. І дай Боже кожному, особливо з тих, хто поспішає «списати» його, – хоча б дожити до його років, та ще й мати таке ж добре здоров‘я, ясний розум, працездатність і незламну волю!

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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