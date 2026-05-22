36 млн грн збитків на тіньовій оренді. Екскерівник Держрезерву отримав підозру

Наталія Порощук
Організатора оборудки затримали під час спроби перетнути державний кордон
Слідчі дії тривають, встановлюється коло всіх осіб, причетних до функціонування корупційної схеми

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами державного підприємства зі сфери управління Державного агентства з управління резервами України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Серед підозрюваних:

  • колишній керівник Держрезерву;
  • колишній заступник директора ДП;
  • організатор схеми;
  • фізична особа – пособник.
За даними слідства, восени 2022 року підозрювані розробили план заволодіння коштами ДП від надання складських послуг. Із січня 2023 року посадовці держпідприємства під виглядом послуг зі зберігання передавали значні складські площі підконтрольним приватним компаніям.

«Ці компанії надалі здавали отримані державні площі в оренду реальному бізнесу. Отримані за це гроші переводилися в готівку та осідали в кишенях учасників схеми. Для прикриття злочину та створення видимості законної діяльності посадовці ДП укладали з підконтрольними фірмами фіктивні договори. До актів приймання-передавання вносили завідомо неправдиві відомості: на папері площа наданих в оренду приміщень була значно меншою, ніж фактично використовувалася», – наголошує НАБУ.

Як стверджує слідство, сума збитків становить близько 36 млн грн. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

«Організатора оборудки затримали під час спроби перетнути державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За місцями проживання учасників схеми проведено низку обшуків. Слідчі дії тривають, встановлюється коло всіх осіб, причетних до функціонування корупційної схеми», – додали правоохоронці.

Раніше НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду.

