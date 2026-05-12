Справа на 460 млн грн. Стало відомо про нових фігурантів

Слідство заявило про нові підозри у схемі з елітним будівництвом у Козині

НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, на понад 460 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт НАБУ.

Серед підозрюваних: колишній віцепрем’єр-міністр України, бізнесмен, якого слідство називає одним із керівників злочинної організації, викритої під час спецоперації «Мідас» у листопаді 2025 року, а також інші фігуранти справи.

За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані легалізували понад 460 млн грн через будівництво елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Йдеться про забудову земельних ділянок загальною площею близько восьми гектарів. На території зводили чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами, а також окрему спільну резиденцію зі спа-зоною.

У НАБУ стверджують, що частину коштів на будівництво отримували через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену, який мав стати власником однієї з резиденцій. За версією слідства, через цю схему пройшло майже $9 млн.

Правоохоронці також заявляють, що фінансування здійснювалося за рахунок коштів, отриманих унаслідок корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом».

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у цій же справі. Сам Єрмак заявив, що готовий давати розгорнуті коментарі лише після завершення слідства та заперечив причетність до кооперативу «Династія».

Також колишній посадовець відкинув інформацію про те, що нібито фігурує у записах Тимура Міндіча під позивним «Хірург». За словами Єрмака, він не використовує жодних псевдонімів.

Як повідомляв «Главком», у листопаді 2025 року Андрія Єрмака звільнили з посади керівника Офісу президента на тлі так званого «Міндічгейту». Після цього він заявив, що вирушає на фронт, а згодом очолив комітет при Національній асоціації адвокатів України.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

