Суд над Єрмаком. Апеляційна палата визначила дату засідання

Колишній глава Офісу президента оскаржує свій арешт і призначення великої суми застави

Підозрюваний у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак подав апеляційну скаргу. Про це повідомляє «Главком».

Топфігурант оскаржує ухвалу Вищого антикорупційного суду від 14 травня про свій арешт із призначенням застави у розмірі 140 млн грн. 19 травня Апеляційна палата антикорупційного суду призначила дату розгляду скарги підозрюваного. Засідання відбудеться 21 травня.

дані: Судова влада України

Справу слухатимуть судді Сергій Боднар (головуючий), Даниїла Чорненька та Ігор Панаід. Додамо, що ця ж «трійка» переглядала ухвали суду першої інстанції щодо інших фігурантів справи «Мідас»: ексміністра Германа Галущенка, підсанкійних бізнесменів-утікачів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана.

Як повідомляв «Главком», 18 травня колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі столичного СІЗО, де пробув чотири доби. Кілька фізичних осіб та компаній внесли необхідну заставу за підозрюваного.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн. На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.