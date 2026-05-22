Планував удар по будинку голови ДСНС. СБУ затримала російського агента

Правоохоронці кажуть, що ФСБ нещодавно «активувала» агента і доручила йому переїхати до столиці для збору даних про публічних людей

За даними слідства, російські спецслужби завербували підозрюваного у 2014 році та понад десяток тримали його в режимі очікування

Служба безпеки затримала ІТ-фахівця з Миколаєва. Його підозрюють у роботі на російську ФСБ, зокрема у підготовці ракетного удару по столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За версією слідства, російські спецслужби завербували чоловіка у 2014 році та тримали у «режимі очікування» 12 років. З лютого цього року фігурант готував координати для обстрілу, зокрема по будинку голови ДСНС України.

Слідство також встановило, що ФСБ нещодавно «активувала» агента і доручила йому переїхати до столиці для збору даних про публічних людей, проти яких Росія готувала диверсії та теракти. «Під прицілом» були відомі політики та представники командування сектору безпеки і оборони.

Як зазначає СБУ, підозрюваний діяв під прикриттям надання послуг з адміністрування комп'ютерних систем і під виглядом побутових розмов збирав розвідувальну інформацію. За даними слідства, згодом він залучив до співпраці ще одного ІТ-фахівця з Одеси. Разом вони, за версією слідства, створили мережу інформаторів, які передавали дані про дислокацію українських військ.

Обох чоловіків затримано: одного в орендованій квартирі в Києві, іншого – в Одесі. Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфони з матеріалами, які слідство вважає доказами роботи на ФСБ.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Фігуранти справи перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

