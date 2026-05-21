Справа про корупцію в Нацполіції. Суд взяв під варту п’ятьох підозрюваних

Наталія Порощук
Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Яцюк під час судового засідання
фото: Суспільне
За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих «порноофісів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру. Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зокрема:

  • начальнику ГУНП в Івано-Франківській області Сергію Безпальку – 7 млн грн застави;
  • заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимиру Яцюку – 5 млн грн застави;
  • першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Андрію Ткачику – 5 млн грн застави;
  • заступнику начальника ГУНП в Житомирській області Іллі Гулеватому – 1 млн 164 тис. грн застави;
  • водію заступника Міністра внутрішніх справ України Володимиру Воробею – 8 млн грн застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора за сприяння міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції. 

У межах досудового розслідування правоохоронці затримали:

  • начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергія Безпалька;
  • ⁠заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Яцюка;
  • першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика;
  • заступника начальника ГУНП в Житомирській області Іллю Гулеватого;
  • водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС» Володимира Воробея, який за версією слідства, виконував роль посередника.

До слова, під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, п'ять швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Згодом керівництвом Національної поліції було відсторонено від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди. Своєю чергою МВС повідомило, що також звільнено водія ДУ «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», який фігурує у розслідуванні.

Як повідомлялося, Національна поліція України розпочала комплексні перевірки у регіонах, де 20 травня було викрито посадовців поліції на злочинних схемах. 

