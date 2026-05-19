Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа про корупцію у Верховному суді: зросло коло підозрюваних

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа про корупцію у Верховному суді: зросло коло підозрюваних
Антикорупційні органи проводили слідчі дії в межах справи про корупцію
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Слідство у справі триває

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними «5 каналу», мова йде про Ігоря Желєзного, Ірину Григорʼєву, Жанну Єленіну та, ймовірно, Всеволода Князєва, який вже фігурує у провадженні. За версією слідства, вони отримали хабар за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго.

«Йдеться про трьох чинних суддів Верховного суду, а також суддю Верховного суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої палати Верховного суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». До повноважень суддів Великої палати Верховного суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів», – йдеться у повідомленні.

НАБУ стверджує, що одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи «Фінанси і кредит». Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним. У зв’язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої палати Верховного суду.

«Щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен протягом березня-квітня 2023 року через посередника передав $2,7 млн адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного суду для ухвалення «потрібного» рішення», – наголошують правоохоронці.

15 травня 2023 року голову Верховного суду та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі $450 тис. Справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця наразі слухається у ВАКС. У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а посереднику – у вересні 2025 року.

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи «Фінанси і кредит». У травні 2026 року до суду направили обвинувальний акт стосовно посередника бізнесмена.

Нагадаємо, 19 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді.

Як відомо, НАБУ та САП обвинувачують колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва в організації схеми з одержання хабарів за рішення суду, зокрема в отриманні хабаря у $2,7 млн. Варто нагадати, що у 2017 році Князєв орендував квартиру у Печерському районі Києва за заниженою ціною – 1 тис. грн на місяць. Різниця між ринковою вартістю оренди й фактичною сумою була визнана незаконним подарунком, що порушує закон України «Про запобігання корупції».

Справа про корупцію у Верховному суді: зросло коло підозрюваних фото 1

26 грудня 2023 року Печерський районний суд Києва оштрафував Князєва на 2 550 грн і постановив конфіскувати незаконний подарунок у 906 600 грн. А пізніше Київський апеляційний суд підтвердив це рішення.

Після завершення апеляційного розгляду НАЗК звернулося до Вищої ради правосуддя – вона відкрила дисциплінарну справу, що завершилася звільненням Князєва з посади. Водночас сам Князєв не погодився із таким рішенням і оскаржив його у Верховному суді. 12 грудня 2024 року Велика палата Верховного суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді.

До слова, 18 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, хоча зменшив суму застави. Після ще кількох зменшень суми заставу у 18,168 млн грн заплатили і 31 січня 2024 року Князєв вийшов з-під варти.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні САП НАБУ Верховний Суд України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрядник Міноборони відмив сотні мільйонів через фіктивні фірми
«Мертві» директори і сотні мільйонів гривень. Поліція викрила масштабну схему в оборонці
27 квiтня, 11:55
Сергій Бутенко керував підприємством до лютого 2015 року
Антикорупційний суд виніс вирок ексдиректору Житомирського бронетанкового заводу
27 квiтня, 17:50
Антикорупційні органи повідомляють, що фігурантів було затримано під час передачі грошей
НАБУ та САП викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини
27 квiтня, 19:42
Суд обрав запобіжний захід посадовцю
Плата в обмін на відсутність повісток. У Вінниці затримано посадовця ТЦК
6 травня, 20:33
Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі
«Відкати» за обслуговування терміналів Starlink. СБУ викрила чиновника Херсонської міськради
12 травня, 15:31
Тапанова є юристкою та колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака
Справа Єрмака: що відомо про Розу Тапанову, яка внесла за нього 8 млн грн застави
14 травня, 17:29
Антикорупційні органи проводять слідчі дії в межах справи про корупцію
НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду
Сьогодні, 11:11
Наталія Квеленкова (на фото) згадується у підозрі Андрію Єрмаку
Дружина відомого шоубізнесового продюсера засвітилася у скандалі з котеджним містечком «Династія»
13 травня, 12:33
Сергій Ребров нещодавно залишив посаду головного тренера збірної України
Ребров вніс 30 млн грн для застави за Єрмака – джерело
15 травня, 10:33

Кримінал

Справа про корупцію у Верховному суді: зросло коло підозрюваних
Справа про корупцію у Верховному суді: зросло коло підозрюваних
Мережу секонд-хендів викрито в ухиленні від сплати податків на майже 40 млн грн
Мережу секонд-хендів викрито в ухиленні від сплати податків на майже 40 млн грн
НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду
НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду
Волинь: тренера з волейболу засуджено за розбещення неповнолітніх вихованок
Волинь: тренера з волейболу засуджено за розбещення неповнолітніх вихованок
Ексдепутат Хмельницької облради набрав кредитів на 185 млн грн і втік до ОАЕ
Ексдепутат Хмельницької облради набрав кредитів на 185 млн грн і втік до ОАЕ
Смертельна ДТП у Хмельницькому: суд обрав запобіжний захід водію
Смертельна ДТП у Хмельницькому: суд обрав запобіжний захід водію

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua