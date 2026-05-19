Справа про корупцію у Верховному суді: зросло коло підозрюваних

Слідство у справі триває

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними «5 каналу», мова йде про Ігоря Желєзного, Ірину Григорʼєву, Жанну Єленіну та, ймовірно, Всеволода Князєва, який вже фігурує у провадженні. За версією слідства, вони отримали хабар за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго.

«Йдеться про трьох чинних суддів Верховного суду, а також суддю Верховного суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої палати Верховного суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». До повноважень суддів Великої палати Верховного суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів», – йдеться у повідомленні.

НАБУ стверджує, що одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи «Фінанси і кредит». Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним. У зв’язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої палати Верховного суду.

«Щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен протягом березня-квітня 2023 року через посередника передав $2,7 млн адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного суду для ухвалення «потрібного» рішення», – наголошують правоохоронці.

15 травня 2023 року голову Верховного суду та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі $450 тис. Справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця наразі слухається у ВАКС. У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а посереднику – у вересні 2025 року.

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи «Фінанси і кредит». У травні 2026 року до суду направили обвинувальний акт стосовно посередника бізнесмена.

Нагадаємо, 19 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді.

Як відомо, НАБУ та САП обвинувачують колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва в організації схеми з одержання хабарів за рішення суду, зокрема в отриманні хабаря у $2,7 млн. Варто нагадати, що у 2017 році Князєв орендував квартиру у Печерському районі Києва за заниженою ціною – 1 тис. грн на місяць. Різниця між ринковою вартістю оренди й фактичною сумою була визнана незаконним подарунком, що порушує закон України «Про запобігання корупції».

26 грудня 2023 року Печерський районний суд Києва оштрафував Князєва на 2 550 грн і постановив конфіскувати незаконний подарунок у 906 600 грн. А пізніше Київський апеляційний суд підтвердив це рішення.

Після завершення апеляційного розгляду НАЗК звернулося до Вищої ради правосуддя – вона відкрила дисциплінарну справу, що завершилася звільненням Князєва з посади. Водночас сам Князєв не погодився із таким рішенням і оскаржив його у Верховному суді. 12 грудня 2024 року Велика палата Верховного суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді.

До слова, 18 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, хоча зменшив суму застави. Після ще кількох зменшень суми заставу у 18,168 млн грн заплатили і 31 січня 2024 року Князєв вийшов з-під варти.