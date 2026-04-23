Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Хейла: САП уклав угоду з обвинуваченим Пилипчуком

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пилипчук фігурує у справі як довірена особа Хейла (на фото)
фото: stopcor.org

Це вже третій фігурант справи, після Сергія Кобиляцького та Євгенія Лута, який пішов на угоду

Підприємець Сергій Пилипчук уклав угоду про визнання винуватості зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у справі колишнього заступника міністра енергетики Германа Галущенка Олександра Хейла, якого підозрюють у вимаганні $500 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що умови угоди стануть відомі, якщо Вищий антикорупційний суд затвердить її. Це вже третій фігурант справи, після Сергія Кобиляцького та Євгенія Лута, який пішов на угоду.

За версією обвинувачення, Хейло у змові з керівником одного з держпідприємств вимагали $500 тис. від радника керівника вугільного підприємства на заході України – нібито за «порятунок» обладнання з тоді ще прифронтового Покровська.

Схема передбачала передачу хабаря частинами – по $100 тис. доларів на кожній зустрічі. Під час передачі третього траншу групу викрили «на гарячому». Пилипчук фігурує у справі як довірена особа Хейла – саме через нього велися переговори.

Хейло на момент затримання детективами НАБУ був заступником міністра енергетики Германа Галущенка. Апеляція ВАКС залишила його під вартою із заставою 200 млн грн.

Нагадаємо, викритий на корупції ексзаступник міністра енергетики Олександр Хейло у розпал війни придбав у кредит квартиру вартістю 4 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома». Повідомляється, що у 2023 році Хейло задекларував 1,49 млн грн повернення позики від громадянки Марії Хейло (ймовірно, сестра).

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля. 

Теги: САП корупція в Україні енергетика Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кримінал

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua