Справа Хейла: САП уклав угоду з обвинуваченим Пилипчуком

Пилипчук фігурує у справі як довірена особа Хейла (на фото)

Це вже третій фігурант справи, після Сергія Кобиляцького та Євгенія Лута, який пішов на угоду

Підприємець Сергій Пилипчук уклав угоду про визнання винуватості зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у справі колишнього заступника міністра енергетики Германа Галущенка Олександра Хейла, якого підозрюють у вимаганні $500 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що умови угоди стануть відомі, якщо Вищий антикорупційний суд затвердить її. Це вже третій фігурант справи, після Сергія Кобиляцького та Євгенія Лута, який пішов на угоду.

За версією обвинувачення, Хейло у змові з керівником одного з держпідприємств вимагали $500 тис. від радника керівника вугільного підприємства на заході України – нібито за «порятунок» обладнання з тоді ще прифронтового Покровська.

Схема передбачала передачу хабаря частинами – по $100 тис. доларів на кожній зустрічі. Під час передачі третього траншу групу викрили «на гарячому». Пилипчук фігурує у справі як довірена особа Хейла – саме через нього велися переговори.

Хейло на момент затримання детективами НАБУ був заступником міністра енергетики Германа Галущенка. Апеляція ВАКС залишила його під вартою із заставою 200 млн грн.

Нагадаємо, викритий на корупції ексзаступник міністра енергетики Олександр Хейло у розпал війни придбав у кредит квартиру вартістю 4 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома». Повідомляється, що у 2023 році Хейло задекларував 1,49 млн грн повернення позики від громадянки Марії Хейло (ймовірно, сестра).

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля.