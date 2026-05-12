Європейська комісія відреагувала на вручення підозри Андрію Єрмаку

Вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента прокоментували у Єврокомісії

У Брюсселі відреагували на оголошення підозри колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку з боку Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У Європейській комісії зазначили, що цей крок демонструє дієвість української антикорупційної системи. Про це у коментарі «Суспільному» заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, інформує «Главком».

За словами Гійома Мерсьє, сам факт розслідування та висунення підозри фігуранту такого рівня є прямим доказом того, що створені в Україні антикорупційні органи виконують свої функції.

Мерсьє також заявив, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до Євросоюзу, тому треба захищати відповідні інституції. Він додав, що Єврокомісія «уважно стежитиме за розвитком ситуації».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд сьогодні, 12 травня, не обиратиме запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Адвокат ексголови Банкової Ігор Фомін повідомив, що справа складається із 16 томів по 250 сторінок в середньому, тому сторона захисту просить відкласти справу, адже не було часу для ознайомлення.

Раніше повідомлялося, що ексочільника Банкової підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому» та використовувалися для зведення елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Водночас адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою. Сам Єрмак стверджує, що готовий давати розгорнуті коментарі лише після завершення слідства. Також він заперечив причетність до «Династія».

Кооператив «Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій Учасники злочинної групи їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака) R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова.

Нагадаємо, у липні та жовтні минулого року вийшло дві публікації журналістів-розслідувачів про будівництво кількох котеджів в елітному селищі Козин, що під Києвом. За недобудованими віллами, як заявляли ЗМІ, стоїть колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов та підконтрольні йому особи. Як вдалося з’ясувати «Главкому» з судового реєстру, у серпні 2025-го НАБУ почало нове розслідування за фактами легалізації майна в особливо великому розмірі.