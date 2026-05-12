Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейська комісія відреагувала на вручення підозри Андрію Єрмаку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Європейська комісія відреагувала на вручення підозри Андрію Єрмаку
Андрій Єрмак з адвокатом у судовій залі 12 травня 2026 року
фото з відкритих джерел

Вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента прокоментували у Єврокомісії

У Брюсселі відреагували на оголошення підозри колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку з боку Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У Європейській комісії зазначили, що цей крок демонструє дієвість української антикорупційної системи. Про це у коментарі «Суспільному» заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, інформує «Главком».

За словами Гійома Мерсьє, сам факт розслідування та висунення підозри фігуранту такого рівня є прямим доказом того, що створені в Україні антикорупційні органи виконують свої функції.

Мерсьє також заявив, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до Євросоюзу, тому треба захищати відповідні інституції. Він додав, що Єврокомісія «уважно стежитиме за розвитком ситуації». 

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд сьогодні, 12 травня, не обиратиме запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Адвокат ексголови Банкової Ігор Фомін повідомив, що справа складається із 16 томів по 250 сторінок в середньому, тому сторона захисту просить відкласти справу, адже не було часу для ознайомлення. 

Раніше повідомлялося, що ексочільника Банкової підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому» та використовувалися для зведення елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Водночас адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою. Сам Єрмак стверджує, що готовий давати розгорнуті коментарі лише після завершення слідства. Також він заперечив причетність до «Династія».

Кооператив «Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій Учасники злочинної групи їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака) R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова.

Нагадаємо, у липні та жовтні минулого року вийшло дві публікації журналістів-розслідувачів про будівництво кількох котеджів в елітному селищі Козин, що під Києвом. За недобудованими віллами, як заявляли ЗМІ, стоїть колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов та підконтрольні йому особи. Як вдалося з’ясувати «Главкому» з судового реєстру, у серпні 2025-го НАБУ почало нове розслідування за фактами легалізації майна в особливо великому розмірі.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Офіс президента суд НАБУ САП Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Значення цієї перемоги виходить далеко за межі Угорщини
Перемога Мадяра задає новий тренд в Європі, однак є нюанси
13 квiтня, 18:00
Європа перебудовує НАТО на випадок виходу США
Європа почала готувати план на випадок виходу США з НАТО
15 квiтня, 10:57
Кіберзлочинці використовують ім’я Кирила Буданова для атак
Шахраї розсилають фейкові листи від імені Кирила Буданова
20 квiтня, 13:33
В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
Справа Фаріон: обвинувачений відмовився від адвокатів
24 квiтня, 19:55
Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр попередив, що Будапешт не поспішатиме з розблокуванням євроінтеграційного шляху України
Другий Орбан? Мадяр озвучив ультиматум Україні щодо початку переговорів з ЄС
30 квiтня, 13:39
Лідери обговорили пріоритетні напрями захисту України
Зеленський обговорив із прем’єром Фінляндії посилення ППО
3 травня, 20:37
Андрій Богдан вважався другом Володимира Зеленського
Зеленський увів санкції проти свого екссоратника Андрія Богдана
2 травня, 18:34
Україна уважно стежить за кожним рухом ворога й готова до будь-якого розвитку подій
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
5 травня, 17:30
Тимур Міндіч хотів купити половину акцій ТОВ «Файєр Поінт», але офіційно не склалося. Чи є він нині «тіньовим» власником компанії, залишається загадкою
НАБУ і САП: зливи «плівок Міндіча» поза законом
Сьогодні, 13:00

Політика

Готуються до війни? Лукашенко заговорив про «точкову» мобілізацію військових частин (відео)
Готуються до війни? Лукашенко заговорив про «точкову» мобілізацію військових частин (відео)
Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT
Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT
Європейська комісія відреагувала на вручення підозри Андрію Єрмаку
Європейська комісія відреагувала на вручення підозри Андрію Єрмаку
США та Україна готують угоду про спільне виробництво дронів
США та Україна готують угоду про спільне виробництво дронів
Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
США ведуть таємні переговори про відкриття додаткових військових баз у Гренландії – BBC
США ведуть таємні переговори про відкриття додаткових військових баз у Гренландії – BBC

Новини

Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua