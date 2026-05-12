Підозра Єрмаку: адвокат екскерівника Офісу президента зробив заяву

Захист Єрмака отримав і вивчає клопотання про обрання запобіжного заходу

Адвокат колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою цим публічним тиском. Я взагалі за всю свою кар'єру не стикався з таким тиском, у тому числі на правоохоронні органи, щоб пану Єрмаку повідомили про підозру. Як на мене, ніяких підстав для того, щоб пред'являти йому кримінальні претензії, просто немає, не існує і існувати не може», – сказав адвокат.

Також адвокат зазначив, що вручення підозри стало для сторони захисту неочікуваним. За його словами, захист надалі надаватиме правову оцінку діям у цій справі. «Ну, плівки, ну, яке ми маємо відношення до будь-яких плівок. Ви там чули голос пана Єрмака десь, хоч раз?», – додав він.

Зокрема, захист Єрмака отримав і вивчає клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, НАБУ і САП вручили підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Згодом НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, на понад 460 млн грн. Серед підозрюваних: колишній віцепрем’єр-міністр України, бізнесмен, якого слідство називає одним із керівників злочинної організації, викритої під час спецоперації «Мідас» у листопаді 2025 року, а також інші фігуранти справи.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту».