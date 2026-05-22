Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Митрополит УПЦ МП намагався видати свій заклик «беріть вила…» за ШІ. Як відреагував суд

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Митрополит УПЦ МП намагався видати свій заклик «беріть вила…» за ШІ. Як відреагував суд
Заяву на митропопита до правоохоронних органів написали двоє віруючих і патріотично налаштованих людей
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Архієрею призначено умовний термін покарання із забороною обіймати керівні посади

Митрополит Макарівський, вікарій Київської Митрополії Антоній УПЦ МП (у миру – Василь Фіялко) отримав вирок за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також непряме обмеження прав і встановлення непрямих привілеїв за релігійною ознакою. Суд призначив йому два роки позбавлення волі, які замінив на два роки іспитового терміну. Також до священнослужителя застосовано додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади керівника релігійних управлінь та єпархій терміном на два роки.

Як стало відомо «Главкому» з повного тексту вироку, митрополита судили за події 2022 року, коли він очолював Хмельницьку і Шепетівську єпархію УПЦ МП. Зокрема, 22 травня 2022 року митрополит Антоній виголосив проповідь у хмельницькому храмі такого змісту (мовою оригіналу): «...Помните, если вдруг, что-то услышали, что собираются сюда приехать те люди, которые далеки совсем от церкви, вы должны не оставаться в стороне, а брать вила, брать грабли, брать палки, идти сюда и гнать их в шею, потому что они здесь ничего не приложили, а хотят забрать наши храмы, которые в свое время воздвигли с помощью Господа нашего. Я думаю, что все мы понимаем, хотя наши люди тоже есть всякие. Вчера ко мне приходят из города, там таки- это, пришла така фифа старая – «Владыка, меня прислали «общество инвалидов, общество таких-то, общество таких», чтобы я с вами встретилась», а я говорю: «А вы в церковь ходите?!». Они ходят, а я их не видел никого, и они хотят прийти, чтобы уговаривать меня, что давайте будем переходить, давай то, давай сё. Я говорю, хай вместе не подходят, потому что возьму (вказує на свій посох).... хотят решать церковные вопросы. Значит вы имейте ввиду, если услышали где-то – придите и батюшке скажите, потому что видите обстановка очень сложная ....». Ці слова митрополита потрапили на відео, яке поширювалося мережею Instagram.

У суді обвинувачений не визнав вини. Повідомив, що не пригадує подій і обставин богослужіння від 22 травня 2022 року, оскільки минуло багато часу. Однак якщо когось образив, то попросив вибачення за це. Зазначив, що все своє життя закликав людей до миру та злагоди.

Крім того, митрополит Антоній наголосив на стрімкому розвитку цифрових технологій, а тому не виключає того, що вказане відео в соціальній мережі могло бути результатом дії штучного інтелекту.

Водночас, на думку суду, попри не визнання провини обвинуваченого, його винуватість повністю підтверджується дослідженими доказами. Зокрема, це свідчення очевидців із числа священнослужителів, які впізнали на відео митрополита Антонія. Щодо виголошеної його промови, то один зі свідків, помічник священника, зауважив: це було довільне спілкування митрополита з прихожанами. Свідок вважає, що зазначена промова була спрямована на необхідність захисту церкви від посягань злочинців, а не проти вірян інших конфесій.

Інший свідок, священник, який тоді перебував в УПЦ МП, а нині служить у ПЦУ, підтвердив, що частково чув ту проповідь. На його думку, митрополит Антоній висловлювався емоційно; його висловлювання мали ознаки закликів до протистояння та захисту храму прихожанами від представників інших релігійних конфесій. Натомість свідок просив суд узяти до уваги похилий вік обвинуваченого (нині йому 79 років) і пробачити митрополита.

Крім того, Феміда допитала двох експертів, котрі зафіксували у проповіді митрополита Антонія ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Більше того одна з експертів вказала: у проповіді обвинувачений використовував виражені мовні засоби та лінгвістичні прийоми з негативно-оцінною, іронічно-зневажливою та принизливою конотацією, а також висловлюваннями у формі «публічного заклику до вчинення насильницьких дій щодо релігійних опонентів (прибічників і вірян ПЦУ) з метою недопущення переходу парафії УПЦ до ПЦУ та у формі непрямої заборони, адресованої прибічникам УПЦ, переходити до ПЦУ».

Окремо суд назвав неспроможною версію сторони захисту, що вказаний відеозапис проповіді внаслідок стрімкого розвитку цифрових технологій міг бути змонтований за допомогою «штучного інтелекту». Феміда пояснила: офіційний доступ в Україні до програмного забезпечення на основі штучного інтелекту (Open АІ) було дозволено з лютого 2023 року. Разом із тим відеозапис із фрагментом проповіді митрополита Антонія викладено у соцмережу у травні 2022 року. Це виключає можливість застосування у вказаний період часу можливостей нейромережі, додав суд.

У вироку зазначено, що, суд, звільнивши обвинуваченого від відбування основного покарання, поклав на нього низку обов’язків: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи, а також не виїжджати за межі України без відповідного погодження з вказаним органом.

Додамо, що правоохоронці взялися за митрополита Антонія після відповідної заяви про злочин, яку написали двоє людей. У суді вони заявили, що є віруючими та патріотично налаштованими, а проповідь владики, яку вони побачили у соцмережі, «вносить розбрат у суспільство…, розпалює релігійну ворожнечу всередині країни під час неспровокованої війни Російської Федерації проти України».

Нагадаємо, що 3 квітня 2023 року під головуванням Предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія в дистанційному режимі відбулось засідання Священного Синоду. Як повідомлялося, у відповідь на рапорт Синод звільнив Преосвященного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією та почислив його на спокій. Новим керуючим Хмельницькою єпархією призначено Преосвященного архієпископа Баришівського Віктора, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

У коментарі «Главкому» митрополит Антоній пов’язав своє звільнення з чутками про перехід до Православної церкви України.

23 травня 2023 року рішенням Священного Синоду УПЦ МП митрополита Антонія призначено митрополитом Макарівським, вікарієм Київської Митрополії.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні Хмельницький вирок Митрополит Антоній

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд підкреслив: незгода з порядком мобілізації не дає права на дезертирство
Мобілізований утік прямо з автобуса, який віз його до частини: як його покарали
26 квiтня, 20:15
За даними поліції, нардеп Лабазюк отримав тілесні ушкодження
Нардеп Лабазюк потрапив у ДТП в Хмельницькому
28 квiтня, 12:48
За даними російських медіа, жінку звати Світлана Денисенко
13 років за 100 тис. рублів. Росіянка отримала вирок за донат для ЗСУ
1 травня, 05:25
Брітні Спірс є відомою американською поп-співачкою та авторкою пісень
Суд виніс вирок Брітні Спірс за водіння у нетверезому стані
5 травня, 17:01
Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров
Апеляція Вищого антикорупційного суду змінила вирок Насірову: подробиці
11 травня, 17:56
Про масовану атаку ще вранці попереджав президент Зеленський
Росія атакує захід України: вибухи у Луцьку, Коломиї, Хмельницькому, Ужгороді
13 травня, 14:33
Поліція шукає зловмисника
На Хмельниччині невідомий розстріляв поліцейських. В області введено план перехоплення
15 травня, 15:51
На Хмельниччині провели в останню путь Лізу та Дмитра, які загинули під час ДТП
На Хмельниччині попрощалися із молодою парою, яка загинула під колесами BMW
20 травня, 12:13
Збір даних про оборонні підприємства міста Бидгощ міг завдати шкоди інтересам України та її партнерів
Українець шпигував на ФСБ у Польщі – суд дав вісім років
13 травня, 18:16

Кримінал

Шахраї розсилають небезпечні листи від Нацбанку: як вберегтися
Шахраї розсилають небезпечні листи від Нацбанку: як вберегтися
Митрополит УПЦ МП намагався видати свій заклик «беріть вила…» за ШІ. Як відреагував суд
Митрополит УПЦ МП намагався видати свій заклик «беріть вила…» за ШІ. Як відреагував суд
Обрано запобіжні заходи двом суддям Верховного суду у справі про корупцію
Обрано запобіжні заходи двом суддям Верховного суду у справі про корупцію
Справа про корупцію в Нацполіції. Суд взяв під варту п’ятьох підозрюваних
Справа про корупцію в Нацполіції. Суд взяв під варту п’ятьох підозрюваних
Суд залишив без змін запобіжний захід Єрмаку
Суд залишив без змін запобіжний захід Єрмаку
Справа про корупцію. Нацполіція розпочала комплексні перевірки у трьох областях
Справа про корупцію. Нацполіція розпочала комплексні перевірки у трьох областях

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Вчора, 08:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua