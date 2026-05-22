Митрополит УПЦ МП намагався видати свій заклик «беріть вила…» за ШІ. Як відреагував суд

Архієрею призначено умовний термін покарання із забороною обіймати керівні посади

Митрополит Макарівський, вікарій Київської Митрополії Антоній УПЦ МП (у миру – Василь Фіялко) отримав вирок за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також непряме обмеження прав і встановлення непрямих привілеїв за релігійною ознакою. Суд призначив йому два роки позбавлення волі, які замінив на два роки іспитового терміну. Також до священнослужителя застосовано додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади керівника релігійних управлінь та єпархій терміном на два роки.

Як стало відомо «Главкому» з повного тексту вироку, митрополита судили за події 2022 року, коли він очолював Хмельницьку і Шепетівську єпархію УПЦ МП. Зокрема, 22 травня 2022 року митрополит Антоній виголосив проповідь у хмельницькому храмі такого змісту (мовою оригіналу): «...Помните, если вдруг, что-то услышали, что собираются сюда приехать те люди, которые далеки совсем от церкви, вы должны не оставаться в стороне, а брать вила, брать грабли, брать палки, идти сюда и гнать их в шею, потому что они здесь ничего не приложили, а хотят забрать наши храмы, которые в свое время воздвигли с помощью Господа нашего. Я думаю, что все мы понимаем, хотя наши люди тоже есть всякие. Вчера ко мне приходят из города, там таки- это, пришла така фифа старая – «Владыка, меня прислали «общество инвалидов, общество таких-то, общество таких», чтобы я с вами встретилась», а я говорю: «А вы в церковь ходите?!». Они ходят, а я их не видел никого, и они хотят прийти, чтобы уговаривать меня, что давайте будем переходить, давай то, давай сё. Я говорю, хай вместе не подходят, потому что возьму (вказує на свій посох).... хотят решать церковные вопросы. Значит вы имейте ввиду, если услышали где-то – придите и батюшке скажите, потому что видите обстановка очень сложная ....». Ці слова митрополита потрапили на відео, яке поширювалося мережею Instagram.

У суді обвинувачений не визнав вини. Повідомив, що не пригадує подій і обставин богослужіння від 22 травня 2022 року, оскільки минуло багато часу. Однак якщо когось образив, то попросив вибачення за це. Зазначив, що все своє життя закликав людей до миру та злагоди.

Крім того, митрополит Антоній наголосив на стрімкому розвитку цифрових технологій, а тому не виключає того, що вказане відео в соціальній мережі могло бути результатом дії штучного інтелекту.

Водночас, на думку суду, попри не визнання провини обвинуваченого, його винуватість повністю підтверджується дослідженими доказами. Зокрема, це свідчення очевидців із числа священнослужителів, які впізнали на відео митрополита Антонія. Щодо виголошеної його промови, то один зі свідків, помічник священника, зауважив: це було довільне спілкування митрополита з прихожанами. Свідок вважає, що зазначена промова була спрямована на необхідність захисту церкви від посягань злочинців, а не проти вірян інших конфесій.

Інший свідок, священник, який тоді перебував в УПЦ МП, а нині служить у ПЦУ, підтвердив, що частково чув ту проповідь. На його думку, митрополит Антоній висловлювався емоційно; його висловлювання мали ознаки закликів до протистояння та захисту храму прихожанами від представників інших релігійних конфесій. Натомість свідок просив суд узяти до уваги похилий вік обвинуваченого (нині йому 79 років) і пробачити митрополита.

Крім того, Феміда допитала двох експертів, котрі зафіксували у проповіді митрополита Антонія ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Більше того одна з експертів вказала: у проповіді обвинувачений використовував виражені мовні засоби та лінгвістичні прийоми з негативно-оцінною, іронічно-зневажливою та принизливою конотацією, а також висловлюваннями у формі «публічного заклику до вчинення насильницьких дій щодо релігійних опонентів (прибічників і вірян ПЦУ) з метою недопущення переходу парафії УПЦ до ПЦУ та у формі непрямої заборони, адресованої прибічникам УПЦ, переходити до ПЦУ».

Окремо суд назвав неспроможною версію сторони захисту, що вказаний відеозапис проповіді внаслідок стрімкого розвитку цифрових технологій міг бути змонтований за допомогою «штучного інтелекту». Феміда пояснила: офіційний доступ в Україні до програмного забезпечення на основі штучного інтелекту (Open АІ) було дозволено з лютого 2023 року. Разом із тим відеозапис із фрагментом проповіді митрополита Антонія викладено у соцмережу у травні 2022 року. Це виключає можливість застосування у вказаний період часу можливостей нейромережі, додав суд.

У вироку зазначено, що, суд, звільнивши обвинуваченого від відбування основного покарання, поклав на нього низку обов’язків: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи, а також не виїжджати за межі України без відповідного погодження з вказаним органом.

Додамо, що правоохоронці взялися за митрополита Антонія після відповідної заяви про злочин, яку написали двоє людей. У суді вони заявили, що є віруючими та патріотично налаштованими, а проповідь владики, яку вони побачили у соцмережі, «вносить розбрат у суспільство…, розпалює релігійну ворожнечу всередині країни під час неспровокованої війни Російської Федерації проти України».

Нагадаємо, що 3 квітня 2023 року під головуванням Предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія в дистанційному режимі відбулось засідання Священного Синоду. Як повідомлялося, у відповідь на рапорт Синод звільнив Преосвященного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією та почислив його на спокій. Новим керуючим Хмельницькою єпархією призначено Преосвященного архієпископа Баришівського Віктора, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

У коментарі «Главкому» митрополит Антоній пов’язав своє звільнення з чутками про перехід до Православної церкви України.

23 травня 2023 року рішенням Священного Синоду УПЦ МП митрополита Антонія призначено митрополитом Макарівським, вікарієм Київської Митрополії.