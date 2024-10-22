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Обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині: знайдено $450 тис. та російський паспорт сина

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині: знайдено $450 тис. та російський паспорт сина
За даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК задекларувала дохід на загальну суму близько 2 млн грн
фото: Офіс Генерального прокурора, Telegram

У 2023 році посадовиця оформила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат

За процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону у ході розслідування корупційної схеми ухилення від мобілізації проведено обшуки в очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

Зазначається, що під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина – інтерна медичного вишу, знайдено понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів. Також у її сина вилучено паспорт громадянина Росії, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі.

У сина очільниці Миколаївського МСЕК вилучено паспорт громадянина Росії, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі
У сина очільниці Миколаївського МСЕК вилучено паспорт громадянина Росії, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі
фото: Офіс Генерального прокурора, Telegram

При цьому, за даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК задекларувала дохід на загальну суму близько 2 млн грн.

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На підставі отриманих матеріалів, вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу
фото: Офіс Генерального прокурора, Telegram

З метою приховування нелегальних прибутків посадовиця оформила на свого сина три квартири.

У 2023 році посадовиця оформила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.

На підставі отриманих матеріалів, вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК. Міністерство охорони здоров’я України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», введеного в дію Указом Президента України від 12 вересня 2023 року № 576/2023 проведено перевірки обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27.09.2023 по 10.11.2023 (розглянуто комісією – 53 734 справ, відібрано для перегляду – 781 справ).

Теги: обшук корупція в Україні Миколаївщина

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