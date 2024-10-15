Голова НАЗК Віктор Павлущик: Перші викривачі корупції почали отримувати мільйонні виплати

«Змінюється сприйняття викривача як «стукача»

Колишній керівник відділу детектив НАБУ Віктор Павлущик наприкінці жовтня відзначить вісім місяців роботи на чолі Національного агентства з запобігання корупції. Важлива новація для декларантів, яку презентував новий керівник Агентства, – автоматизоване заповнення декларацій, воно запрацювало з минулого тижня. У першій частині інтерв’ю «Главкому» Павлущик детально описав тонкощі використання нової системи. Також голова НАЗК розповів про хитрощі, до яких вдаються держслужбовці при заповненні декларацій, та пояснив, чому партія «Голос» повністю лишилася без держфінансування.

Але від НАЗК очікують не тільки технічних покращень реєстру. Зокрема, цей орган виявився втягнутим у резонансні перевірки, висновки щодо яких в будь-якому разі будуть мати політичне забарвлення. Наприклад, звільнений ексголова НАБУ Гізо Углава вимагає від НАЗК перевірити наявність конфлікту інтересів у керівника Бюро Семена Кривоноса. Углава при цьому отримав статус викривача корупції.

Перший гонорар викривачу – колишньому керівнику одного з департаментів Міноборони – НАЗК виплатило лише цього місяця, хоча відповідний закон були прийнято ще п’ять років тому. Є обережні сподівання, що відтепер процес активізується.

У другій частині інтерв’ю Віктор Павлущик розповідає про те, чому широко розрекламовані виплати викривачам гальмуються, а також коментує проблеми у своїх відносинах з галасливим громадським середовищем.

«Люди просто не розуміють, що таке корупція»

Ще за каденції вашого попередника був запроваджений Єдиний портал повідомлень викривачів, де можна повідомити про факти корупції. І от тільки нещодавно з’явився перший викривач, який отримав нагороду в 1,68 млн грн. Наскільки ви задоволені ефективністю цього інструменту? 4088 повідомлень, які зареєстровані на порталі, і один нагороджений – як оцінювати ці цифри?

Я б не оцінював, багато це чи мало. Важливо, що люди повідомляють нам про корупцію і змінюється парадигма викривача як «стукача», яких ніколи не любили в нашому суспільстві. Ми розуміємо, з якими випробуваннями може зіштовхнутися викривач, і тому маємо забезпечити дієві гарантії, щоб викривати корупцію в країні було не тільки безпечно, а й мало певний рівень заохочення чи компенсації. Нещодавно було виплачено винагороду першому викривачу за рішенням суду, і, на мою думку, це стимулюватиме ріст таких повідомлень. Також не варто забувати, що винагорода викривачу передбачена лише за викриття кримінального корупційного правопорушення і за дотримання певних умов. Тоді як за повідомлення про пов'язані з корупцією правопорушення або інші порушення вимог закону «Про запобігання корупції» такого права для викривача не передбачено.

Перший викривач, який отримав винагороду – чинний військовослужбовець Андрій Бойко, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони

Ви кажете про стимули та заохочення, але чому між стартом ініціативи та врученням першої винагороди, обставленим як суперподія, минуло так багато часу?

Рішення про виплату нагороди викривачу приймається судом. Було винесено і вступило в законну силу два таких судових рішення. По одному з них ми вже виплатили винагороду, за іншим випадком очікуємо надання необхідних документів викривачем (колишній агент НАБУ Євген Шевченко – «Главком») до Державної казначейської служби – і винагороду також буде виплачено. Там, до речі, сума значніша – 13,3 млн грн.

Для того, аби цей процес пожвавішав, треба виправити певні проблемні аспекти в законодавстві. Просто в Кримінальному процесуальному кодексі не передбачено роль НАЗК як органу, який відповідальний за захист прав викривачів. Ми комунікували з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Державною казначейською службою, і завдяки цьому 10 вересня було внесено зміни до постанови Кабміну, яка це виправила. Ми отримали відповідні кошти та забезпечили через казначейство їхню виплату викривачам по цих двох судових рішеннях. Зараз ми напрацьовуємо необхідні зміни до законодавства, щоб ця процедура мала належне правове регулювання і кошти для здійснення таких виплат були заплановані в державному бюджеті.

А яке зараз джерело цих коштів? Їх просто вручну з бюджету виписали?

Їх перерозподілено з інших бюджетних програм. Просто неможливо заздалегідь спрогнозувати, що наступного року буде стільки-то рішень судів, по яких треба виплатити отакі-то кошти. НАЗК не є учасником кримінального провадження і фактично отримує інформацію про наявність судового рішення про виплату винагороди викривачу з відкритих джерел. Це само по собі говорить про те, що потрібно змінювати підхід до кримінального процесу за участі викривачів задля забезпечення їхніх прав та гарантій. Тому виплата винагород цим викривачам і потребувала стільки часу і зусиль.

Чи відомо, скільки таких справ, в принципі, розглядається?

Повторюся, що НАЗК не є учасником чи стороною таких кримінальних проваджень, тому не володіє інформацією, скільки таких справ передано до суду чи розглядається судом. Вони слухаються в Вищому антикорупційному суді. Законодавством визначено, що винагорода становить 10 % від неправомірної вигоди або завданої шкоди, але не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину. Це встановлюється кожного разу окремо, тому і сума, на яку можуть претендувати викривачі, не є заздалегідь визначеною.

Кількість повідомлень щодо корупції на порталі викривачів вже перейшла межу в 4 тис. Але преміювали поки тільки одного щасливчика

Які кроки необхідно пройти потенційному викривачу перед фінальною стадією – отриманням винагороди? От написала людина на вашому порталі про якийсь факт, який вона вважає проявом корупції, що далі?

За загальним правилом після подання повідомлення через Портал людина отримує унікальний ідентифікатор свого повідомлення, згенерований системою автоматично, та може онлайн прослідкувати за ходом його розгляду. Він здійснюється протягом 10 робочих днів, і для початку перевіряється наявність всіх ознак повідомлення про корупцію, бо не всі звернення їх мають. Є дуже багато випадків, коли інформація, яка міститься в заяві, жодним чином не стосується корупції. Справа навіть не в тому, що хтось на когось хоче наклеп навести, а просто люди не розуміють, що таке корупція.

Наш порядок розгляду повідомлень не поширюється на порядок розгляду повідомлень в Кримінально-процесуальному кодексі. Тому, якщо суб’єкт перевірки встановлює, що в повідомленні наявна інформація про вчинення кримінального корупційного правопорушення, таке повідомлення скеровується органу досудового розслідування (з дотриманням вимог підслідності) та розглядається вже в порядку, визначеному КПК. За наявності фактичних даних про вчинення корупційного кримінального правопорушення, слідчий вносить відповідні відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та повідомляє НАЗК про початок досудового розслідування за участю викривача.

Потім здійснюється перевірка, чи може особа набути статусу викривача. Для цього вона має, за законом, отримати вказану інформацію в ході своєї трудової чи професійної діяльності, проходження нею служби чи навчання. Наш порядок розгляду повідомлень не поширюється на порядок розгляду повідомлень в КПК. Тому, якщо суб’єкт перевірки встановлює що в повідомленні наявна інформація про вчинення кримінального корупційного правопорушення, таке повідомлення скеровується органу досудового розслідування (з дотриманням вимог підслідності ) та розглядається вже в порядку визначеному КПК. За наявності фактичних даних про вчинення корупційного кримінального правопорушення, слідчий вносить відповідні відомості в ЄРДР та повідомляє НАЗК про початок досудового розслідування за участю викривача.

І далі вже відбуваються етапи, що стосуються кримінального провадження, воно направляється до суду. Суд може винести рішення: присуджується або не присуджується винагорода. Після того, як рішення вступить в законну силу, включається НАЗК, щоб ця нагорода дійшла до людини. Це все не короткий процес, але він мотивує громадян повідомляти про корупцію.

Чи багато декларантів, до яких є претензії у НАЗК, судяться з агентством?

Є випадки, які в судах тягнуться ще з 2019 року, тобто ще з позаминулого життя НАЗК, але наші юристи змушені цим займатися. В юридичному управлінні наразі є 107 судових справ, де оскаржуються рішення чи дії НАЗК за основними напрямками роботи та щодо яких ще не прийняте остаточне рішення. Сюди не враховано справи щодо викривачі, ті справи, де НАЗК є позивачем або третьою особою, а також цивільні та господарські справи.

НАЗК передає до НАБУ та Нацполіції матеріали щодо результатів моніторингу життя. Те, що ви сам – виходець з НАБУ, якось допомагає вам потім просувати ці справи, чи те, що з ними відбувається після передачі до правоохоронних органів, – вже не ваша справа?

Для мене важливий спільний результат нашої з органами досудового розслідування роботи. Ми завжди контролюємо подальшу долю кримінальних проваджень, розпочатих за нашими матеріалами, максимально готові надавати додаткову інформацію та свою експертизу. Про це свідчить статистика цього року, про яку згадував вище (з 12 направлених матеріалів на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в рамках моніторингу способу життя вже заявлено шість позовів).

Щодо результатів повних перевірок, то НАЗК скерувало 141 обґрунтований висновок до правоохоронних органів (більшість (101) – до Нацполіції), з них розпочато кримінальні провадження у 126. До суду скеровано чотири матеріали з обвинувальним актом чотири матеріали.

Звісно, як колишній працівник НАБУ, я розумію ті аспекти, на які можуть звертати увагу слідчі в інших органах досудового розслідування. Тому моє колишнє місце роботи в якому сенсі має певний позитивний ефект і, думаю, матиме у подальшому.

«Наші спеціалісти, які роблять перевірки, отримують 35-45 тис. грн. І йдуть на більшу зарплату»

Після вашого обрання ви обіцяли відновити відкриті конкурси на посади в НАЗК попри воєнний стан. І як просувається ця ініціатива?

Я особистим рішенням відновити конкурси не можу, бо правила доборів до НАЗК врегульовані загальною процедурою проведення конкурсів для всіх органів державної служби. Ще у 2022 році Верховна Рада зупинила проведення конкурсів на посади держслужби на період воєнного стану в країні. Для того, щоб з’явилася можливість проведення конкурсів у НАЗК, за моєї ініціативи вже напрацьовано зміни до законодавства, які станом на сьогодні пройшли всі процедури, громадські слухання і направлені до Кабміну як органу законодавчої ініціативи.

Ми сподіваємося на внесення змін до законодавства, аби НАЗК отримало право відновити конкурсні відбори самостійно та впровадити досконалі і прозорі механізми відбору працівників, щоб ми могли набирати до НАЗК висококваліфікованих кандидатів. НАЗК не може більше залежати від обмежень, які встановлені дією режиму воєнного стану, тому ми розраховуємо, аби в спеціалізованому законі буде передбачена така можливість для конкретних категорій, що визначено низкою міждержавних угод, що ратифіковані Верховною Радою.

Тут виникає ще одне питання: для висококваліфікованих працівників важливе забезпечення тих гарантій незалежності НАЗК, які прописані в законі і в міжнародних договорах і угодах. Одна з гарантій такої незалежності – це належний рівень заробітної плати. Як на мене, той рівень оплати праці, що зараз є в НАЗК, не в повній мірі забезпечує можливість відбору доброчесних та висококваліфікованих кандидатів з достатнім рівнем необхідних знань та професійних навичок. За останні чотири-п’ять місяців з команди НАЗК, яка становить біля 400 осіб звільнилося близько 80. І коли я проводжу бесіди з працівниками, вони чесно кажуть, що основна причина, – знайшли роботу з більшою заробітною платою.

Може, ви звикли все з окладами в НАБУ порівнювати?

Звісно, я можу порівнювати і з впевненістю казати, що є куди рухатись. Хтось, до речі, від нас йде в НАБУ детективами, хтось – в інші правоохоронні органи, міністерства, відомства або приватний сектор, де більша зарплата.

А яка зараз середня зарплата в НАЗК, від якої так втікають?

На різних рівнях – різна, але, наприклад, спеціалісти, які проводять повні перевірки або моніторинг способу життя, отримують приблизно 35-45 тис. грн на місяць.

Агентство зараз безпосередньо залучене в перемовний процес щодо вступу України до ЄС, бо антикорупційні напрями інтегровані в кожну сферу, щодо яких ведуться перемовини. У НАЗК з її дефіцитом кадрів, на який ви нарікали, на це вистачає часу?

Ми займаємося не тільки цим процесом, а й підготовкою до вступу до OECD (Організацію економічного співробітництва та розвитку – «Главком»), і це, попри кількість додаткової роботи, є досить важливим елементом нашої діяльності, який ми маємо з впевненістю і ефективністю пройти.

Серед усіх елементів переговорної процедури є так званий антикорупційний мейнстрім: це наявність питань щодо протидії корупції в кожному окремому переговорному розділі. Тому участь НАЗК в цьому процесі є надважливою і, вважаю, що ми в стані забезпечити надання цієї інформації європейським партнерам і забезпечити презентацію України на належному рівні.

Два тижні тому якраз було представлення в Європейській комісії антикорупційного блоку, і НАЗК разом з іншими антикорупційними органами презентували ті реформи і результати роботи, яких досягла Україна за останні 10 років. Ми дуже багато готуємо матеріалів для формування дорожньої карти і з нетерпінням чекаємо на звіт Європейської комісії за результатами заслуховування безпосередньо нашого блоку.

Попереднє керівництво НАЗК скаржилося, що, попри прийняття Державної антикорупційної програми, Кабмін та Верховна Рада вихолостили з неї важливі норми і хочуть продовжувати «удосконалювати». Фактично для міністерств та інших органів є купа лазівок, як всіляко уникати виконання програми без особливих наслідків для себе. Ви підготували проєкт змін до програми. Яка вірогідність, що тепер вони всіх задовільнять?

Так, я чув про ці нарікання. І, в принципі, цьому можуть бути певні об'єктивні причини. Все-таки програма формувалася на підставі певних даних, які отримувались раніше, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. І деякі аспекти, що були визначені програмою, просто не можуть бути виконанні у визначені терміни. Наприклад, проведення інвентаризації земель в принципі не може бути реалізовано до завершення воєнного стану.

Попередній голова НАЗК Олександр Новіков нарікав, що влада під різними приводами саботувала ухвалення Антикорупційної програми

Але ж остання антикорупційна програма на 2023-2025 роки приймалася вже після вторгнення і гальмується саме вона.

Такий документ довго готується і погоджується серед міністерств та відомств, а таких органів, які залучені у виконання програми, – понад 100. І серед них, звісно ж, будуть незадоволені. За останній час ми провели комунікацію з більшістю цих органів, напрацьовані певні зміни, щоб привести деякі заходи програми у відповідність до тих реалій, в яких ми живемо. Вже узгоджено і надіслано до Кабміну проєкт внесення змін до Державної антикорупційної програми і ми очікуємо з дня на день його затвердження.

У травні Агентство збирало ключових стейкхолдерів системи оборонних закупівель на презентацію концепції дослідження корупційних ризиків в централізованих тилових закупівлях. Тоді було анонсовано перший етап аналізу ризиків. Перші результати аналізу мали бути у вересні, що вони показали?

НАЗК вже підготувало проєкт дослідження виявлених ризиків, зараз ми здійснюємо максимальну комунікацію з усіма стейкхолдерами, залученими в цей процес – тими ж Міноборони та ДП «Державний оператор тилу». Комунікували ми з цього приводу, зокрема, і з нашими іноземними партнерами з Центру з питань доброчесності в секторі оборони при Міністерстві оборони Норвегії (CIDS).

Працюючи над аналізом корупційних ризиків у тилових закупівлях, ми маємо на меті не лише мінімізувати корупційні ризики, а й врахувати рекомендації НАТО з приводу підвищення ефективності системи оборонних закупівель.

Під час проведення дослідження нами були ідентифіковані як корупційні системні ризики, так і неефективність та обмеження системи оборонних закупівель, які потребують розмежування відповідальності між державними органами та організаціями та нормативного розмежування. Головна ціль НАЗК – зробити систему оборонних закупівель України більш гнучкою, ефективною та такою, яка дозволить перемогти Україні у війні з Росією та буде відповідати стандартам НАТО.

Фінальний звіт за результатами дослідження буде підготовлено та публічно презентовано у листопаді.

Голова НАЗК Віктор Павлущик (в центрі) з послами країн G7

«У нас не було підстав для висновку щодо Вітюка»

Попередній голова НАЗК Олександр Новіков та його заступник Артем Ситник були обласкані громадським середовищем, у них були свої зв’язки зі Штатами. А проти вас громадськість повстала: зокрема, вас звинувачують в тому, що ви не в змозі організувати роботу відомства і покриваєте колишніх колег по СБУ. Чому у вас не склалася робота та комунікація з громадським організаціями? І чи вважаєте ви, що комунікація з ними така важлива для вашої роботи?

Ми в своїй діяльності максимально відкриті до комунікації і виступаємо за максимальну залученість громадянського суспільства до контролю державних органів. У роботі як з виявлення порушень, які вчиняються державними службовцями, так і з розвитку інших інститутів ми комунікуємо з максимальною кількістю стейкхолдерів. І я, зокрема, дуже вдячний журналістам-розслідувачам за інформацію, яку вони надають, бо, крім як від них, таку інформацію мало де можемо отримувати. Є багато громадських організацій, які мають величезну експертизу та можуть надати нам інформацію про проблеми і прогалини, які існують в конкретних сферах. Ми співпрацюємо з недержавними установами і організаціями з приводу розвитку інституту викривачів, просвіти, розвитку наших хабів доброчесності… У нас самих просто нема ресурсу, щоб охопити все це.

Дещо уточнимо: у вас проблеми з комунікацією з тими антикорупційними громадськими організаціями, до яких дослуховуються в американському посольстві.

Напевно, краще говорити про конкретні випадки і конкретні приклади діяльності.

Вас конкретно звинувачували в тому, що ви покривали ексначальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка, у якого НАЗК не знайшло проблем з декларацією, попри розслідування журналістів щодо його надто вартісної квартири. А президент, звільнивши Вітюка, фактично погодився з такими звинуваченнями.

НАЗК було проведено моніторинг способу життя Іллі Вітюка. Підстав для обґрунтованого висновку не було знайдено. Уповноважені особи НАЗК користуються виключно можливостями, передбаченими законом. Ми не наділені такими повноваженнями, як органи досудового розслідування чи оперативні підрозділи.

Журналісти-розслідувачі знайшли у родини ексначальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка квартири, придбані на незрозумілі кошти. Але НАЗК не побачило в цьому проблем

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко прямо пов’язав звільненого зі скандалом першого заступника голови НАБУ Гізо Углаву з вами. Мовляв, Углава зберіг Павлущика свого часу на посаді в Бюро, хоча ви нібито були під загрозою звільнення.

Людина, про яку ви говорите, – викривач корупції. НАЗК зробило все для того, аби забезпечити йому виплату за рішенням суду. Його висловлювання не можу коментувати.

Ви разом працювали з Углавою, які у вас зараз стосунки, коли ви обидва вже не в НАБУ?

Можна сказати, що у нас відсутні будь-які стосунки, ми жодного разу не спілкувались.

Наприкінці серпня Углава подав заяву до НАЗК щодо можливого порушення антикорупційного законодавства директором НАБУ Семеном Кривоносом і став викривачем. Зокрема, Углава звинувачує Кривоноса у конфлікті інтересів. Ця заява якось рухається?

Пан Углава скористався своїм правом стати викривачем як будь-який громадянин. Документи складені дуже грамотно, докази надано, проте наразі ми здійснюємо моніторинг, тому говорити про якийсь позитивний чи негативний для когось результат зарано. Але сам факт початку моніторингу жодним чином не свідчить про наявність будь-якого порушення – це просто конкретні дані, які підлягають перевірці.

Ваш колишній керівник в НАБУ Артем Ситник недовго пропрацював в НАЗК під вашим головуванням. Чому ви його звільнили, не спрацювалися?

На попередньому місці роботи ми якраз довго пропрацювали. Артем Сергійович звільнявся з НАЗК за згодою сторін. У нас з ним була домовленість, що я на своїй посаді формую команду заступників для виконання тих функцій, які бачу пріоритетними. І в подальшому було сформовано команду, з якою я зараз працюю.

Тобто він звільнився «за згодою сторін», розуміючи, що йому нема місця в цій команді?

Конкретні деталі нашого спілкування я не в праві оприлюднювати.

Той же Шевченко казав, що Офіс президента «хакнув» не тільки НАБУ, яке зараз контролює, а й НАЗК. Якого плану у вас контакти з Офісом президента?

Законом визначено дуже багато гарантій роботи як НАЗК, так і керівника організації. Вони дають мені можливість приймати рішення виключно в межах чинного законодавства без жодного зовнішнього впливу. У подальшому ці рішення можуть бути досліджені незалежним аудитом і безпосередню відповідальність за ті рішення буду нести я. Тому я сам в першу чергу зацікавлений в тому, аби вони були максимально законними.

Звісно, я спілкуюся з іншими органами владами щодо реалізації тієї ж Антикорупційної програми, зокрема, був запрошений на нараду, яка відбувалася у президента України. Але це не має стосунку до якогось зовнішнього тиску.

Павло Вуєць, «Главком»