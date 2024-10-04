Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вперше в історії України викривач корупції отримав винагороду: деталі від НАЗК

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вперше в історії України викривач корупції отримав винагороду: деталі від НАЗК
Викривач корупції Андрій Бойко став першим українцем, який отримав винагороду
фото: Національне агентство з питань запобігання корупції

Виплата здійснена відповідно до рішення Апеляційної палати  Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило першу виплату викривачу корупції. Про це йдеться на офіційному сайті агенства. 

Повідомляється, що виплата здійснена відповідно до рішення Апеляційної палати  Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі  № 991/2197/22. За інформацією «Главкома» НАЗК 2 жовтня 2024 року перерахувало гроші у сумі 1 млн 680 тис. грн викривачу Андрію Андрійовичу Бойку. 

Дані порталу публічних коштів Spending
Дані порталу публічних коштів Spending
скриншот

НАЗК повідомило, що викривач, який отримав винагороду є чинним військовослужбовцем, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. У 2021 році він звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), в якій повідомив, що йому запропонували отримання неправомірної вигоди у 24 млн грн за дії в інтересах певного товариства з обмеженою відповідальністю.

Викривач корупції Андрій Бойко став першим українцем, який отримав винагороду
Викривач корупції Андрій Бойко став першим українцем, який отримав винагороду
фото: Національне агентство з питань запобігання корупції

Йшлося про залучення фахівців для проведення позапланового внутрішнього аудиту виконання державного контракту. Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результатами аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони (ч. 3 ст. 369 КК України). 

За вказаним фактом НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво і підтримання обвинувачення у суді здійснювала Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок у справі 24 березня 2023 року, призначивши фігуранту – колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони – покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 роки. Одночасно суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, мотивувавши рішення тим, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень і тому не має права на винагороду. Викривач оскаржив зазначене рішення і наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу та присудила виплату.

Відповідно до ст. 53-7 Закону України «Про запобігання корупції», викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Однак розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину. Можливість винагороди викривачам корупції було запроваджено ще у 2019 році. Дотепер суди ухвалили два позитивних рішення про виплати, однак через відсутність врегульованих процедур виплати реальне виконання судових рішень тривалий час було неможливим. 

Голова НАЗК Віктор Павлущик пояснив, що перша в історії українського інституту викривання виплата стала можливою завдяки зміні порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій, підкресливши, що питання врегулювання подальших виплат винагороди викривачам є пріоритетним для НАЗК.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Документ було опубліковано 16 листопада 2019 року в парламентській газеті «Голос України», а в прикінцевих положеннях закону зазначається, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року. Так, до закону «Про запобігання корупції» вносяться зміни стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їхніх прав і гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні НАЗК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше у серпні цього року правоохоронці затримали посадовця за підозрою в організації схем для ухилянтів
Очільник Бучанського ТЦК, якого викрито на схемах для ухилянтів, отримав нову підозру
9 вересня, 16:19
У 2023 році мати митника придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва вартістю 8,6 млн грн
Суд конфіскував у київського митника нерухомість вартістю 8,6 млн грн
17 вересня, 18:50
Україна повністю підготувала план перемоги, Ізраїль починає «нову фазу» війни. Головне за 18 вересня
Україна повністю підготувала план перемоги, Ізраїль починає «нову фазу» війни. Головне за 18 вересня
18 вересня, 21:00
Колишній заступник міністра енергетики Олександр Хейло
Суд відмовився змінити запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики
19 вересня, 18:19
Правоохоронці викрили посадовицю «на гарячому» під час одержання усієї суми хабаря
Заступницю прокурора Запорізької області викрито на хабарі в $40 тис.
23 вересня, 19:52
Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1,3 тис. за включення його до списку «тиловиків»
За хабарі залишав військових служити в тилу: на Закарпатті викрито командира батальйону
24 вересня, 15:16
Нацбанк визнав неплатоспроможним банк «Фінанси і Кредит» у 2015 році
Топпосадовців банку «Фінанси та Кредит» судитимуть за махінації на сотні мільйонів
1 жовтня, 11:17
Олександр Скопич
Посадовця «Енергоатома» піймано на хабарі: реакція підприємства
Сьогодні, 13:22
У посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності
«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами
Сьогодні, 12:38

Суспільство

Вперше в історії України викривач корупції отримав винагороду: деталі від НАЗК
Вперше в історії України викривач корупції отримав винагороду: деталі від НАЗК
Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася
Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася
Україна потерпає від нестачі водіїв: у яких сферах найгостріший дефіцит
Україна потерпає від нестачі водіїв: у яких сферах найгостріший дефіцит
Скільки Україні потрібно грошей на ексгумацію жертв Волинської трагедії: заява Дробовича
Скільки Україні потрібно грошей на ексгумацію жертв Волинської трагедії: заява Дробовича
Військовий повідомив, яку тактику використовують окупанти на усіх напрямках фронту
Військовий повідомив, яку тактику використовують окупанти на усіх напрямках фронту
The Times повідомила, скільки новобранців Україна планує мобілізувати до кінця 2024 року
The Times повідомила, скільки новобранців Україна планує мобілізувати до кінця 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
21K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
13K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
11K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
9469
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
8069
Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua