Статки родичів голови Антимонопольного комітету. Голова НАЗК пояснив, що з ними може бути не так

У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили голові Антимонопольного комітету підозру у незаконному збагаченні

Відсутність документів, які доводять заробітки від підприємницької діяльності, провокують питання стосовно джерела походження коштів. Так голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик в інтерв'ю «Главкому» прокоментував ситуацію, яка склалася із головою Антимонопольного комітету Павлом Кириленком, проти якого заведена справа щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

За словами Павлущика, походження та перевірка статків проводиться за таким принципом: якщо людина займалася підприємницькою діяльністю, мають бути документи, що це підтверджують. «Або ця інформація має зберігатися в реєстрах, в різних державних органах. Якщо ж цього нема чи документи нібито десь колись були втрачені, – виникають питання», – наголосив голова НАЗК.

Віктор Павлущик додав, що стосовно виявлених ознак незаконного збагачення до правоохоронних органів вже направлені висновки щодо голови Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Сім’я колишнього очільника Донецької ОВА та нинішнього голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, яку підозрюють у розкраданні 56 млн грн, стверджує, що їм всі ці гроші вдалося заробити на продажу малини.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА

До слова, у вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.