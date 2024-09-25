Правоохоронці навідалися з обшуками до псевдоактивіста Стахіва (фото)

39-річному провокатору повідомлено про підозру в шахрайстві

Нацполіція спільно з СБУ сьогодні, 25 вересня, прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Про це повідомила Нацполіція.

Правоохоронці не розкрили імені псевдоактивіста, однак, за даними Zaxid.net, ідеться про Остапа Стахіва – 39-річного провокатора та антивакцинатора. Йому повідомили про підозри у шахрайстві. Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід.

Правоохоронці навідалися з обшуками до антивакцинатора Остапа Стахіва фото: СБУ

Також, як повідомляє видання, СБУ провела обшуки у низки соратників Стахіва. Зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, в якого також вилучили комп’ютер. Крім цього, обшуки провели у центрі друку «Копібум», що на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував фіктивні журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.

Нагадаємо, що Остап Стахів став відомим на початку пандемії коронавірусу, коли публічно на своїх сторінках у соцмережах заявляв, що ковіду не існує, а пандемія – це вигадка. Також Стахів поширював фейки про вакцинацію та різні теорії «всесвітньої змови». Крім цього, Стахів організовував пікети противників вакцинації і збирає гроші для своїх акцій, називаючи себе керівником незареєстрованої організації «Права людини».

У 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу.

А у 2023 році Стахів разом з антивакцинатором Олегом Геричем з Київщини почав організовувати платні псевдожурналістські курси. Після закінчення так званого навчання учасники отримували журналістські посвідчення, щоб погрожувати поліції та працівникам ТЦК.

Наприкінці весни 2024 року Стахів припинив співпрацю з Геричем й почав організовувати курси з проросійським блогером Жаном Новосельцевим, який 23 липня отримав підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. За два роки проведення псевдонавчань Стахів, який не має постійного місця праці, міг заробити сотні тисяч гривень.