МОЗ скасував інвалідність 74 осіб, встановлену Хмельницьким МСЕК

Триває взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями щодо обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності

У 38 випадках друга група інвалідності скасована і встановлено третю групу інвалідності

Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит Українських Новин.

Міністерство охорони здоров’я України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», введеного в дію Указом Президента України від 12 вересня 2023 року № 576/2023 проведено перевірки обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27.09.2023 по 10.11.2023 (розглянуто комісією – 53 734 справ, відібрано для перегляду – 781 справ).

Відповідь Міністерства охорони здоровʼя на запит Українських Новин скиншот

Також Міністерство охорони здоров'я України на виконання Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» провело перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким встановлено інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні у період з 06.06.2024 по 21.06.2024 (розглянуто комісією – 37 891 справ, відібрано для перегляду – 543 справи).

Окрім цього, триває взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями.

«Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані», – йдеться у відповіді на запит.

У 38 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлено ІІІ групу інвалідності.

У 36 випадках групу інвалідності було знято.

На теперішній час, проводиться перевірка Хмельницької медикосоціальної експертної комісії правоохоронними органами в рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.