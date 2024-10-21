МОЗ скасував інвалідність 74 осіб, встановлену Хмельницьким МСЕК
У 38 випадках друга група інвалідності скасована і встановлено третю групу інвалідності
Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит Українських Новин.
Міністерство охорони здоров’я України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», введеного в дію Указом Президента України від 12 вересня 2023 року № 576/2023 проведено перевірки обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27.09.2023 по 10.11.2023 (розглянуто комісією – 53 734 справ, відібрано для перегляду – 781 справ).
Також Міністерство охорони здоров'я України на виконання Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» провело перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким встановлено інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні у період з 06.06.2024 по 21.06.2024 (розглянуто комісією – 37 891 справ, відібрано для перегляду – 543 справи).
Окрім цього, триває взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями.
«Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані», – йдеться у відповіді на запит.
У 38 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлено ІІІ групу інвалідності.
У 36 випадках групу інвалідності було знято.
На теперішній час, проводиться перевірка Хмельницької медикосоціальної експертної комісії правоохоронними органами в рамках кримінального провадження.
Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.
Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.
Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.
7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.
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