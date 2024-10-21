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МОЗ скасував інвалідність 74 осіб, встановлену Хмельницьким МСЕК

Ірина Міллер
glavcom.ua
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МОЗ скасував інвалідність 74 осіб, встановлену Хмельницьким МСЕК
Триває взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями щодо обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності
фото: Хмельницька обласна прокуратура

У 38 випадках друга група інвалідності скасована і встановлено третю групу інвалідності

 

Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит Українських Новин. 

Міністерство охорони здоров’я України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», введеного в дію Указом Президента України від 12 вересня 2023 року № 576/2023 проведено перевірки обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27.09.2023 по 10.11.2023 (розглянуто комісією – 53 734 справ, відібрано для перегляду – 781 справ).

Відповідь Міністерства охорони здоровʼя на запит Українських Новин
Відповідь Міністерства охорони здоровʼя на запит Українських Новин
скиншот

Також Міністерство охорони здоров'я України на виконання Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» провело перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким встановлено інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні у період з 06.06.2024 по 21.06.2024 (розглянуто комісією – 37 891 справ, відібрано для перегляду – 543 справи).

Окрім цього, триває взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями.

«Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані», – йдеться у відповіді на запит.

У 38 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлено ІІІ групу інвалідності.

У 36 випадках групу інвалідності було знято.

На теперішній час, проводиться перевірка Хмельницької медикосоціальної експертної комісії правоохоронними органами в рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. 

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Теги: Міністерство охорони здоров'я корупція в Україні мобілізація

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