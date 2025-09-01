Головна Країна Кримінал
Антикорупційний суд відкликає назад обвинувачених в топкорупції, які втекли до ЗСУ

glavcom.ua
Антикорупційний суд відкликає назад обвинувачених в топкорупції, які втекли до ЗСУ
Посприяти відновленню розгляду корупційних справ можуть законодавчі зміни, прийняті Верховною Радою у червні 2025 року
фото: ВАКС

За час великої війни Антикорупційний суд поновив кожне третє провадження, у яких обвинувачені пішли служити в армію

Протягом 2022-2025 років Вищий антикорупційний суд відновив розгляд 15 кримінальних проваджень, які було зупинено через мобілізацію обвинувачених до ЗСУ. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися» .

Водночас за час вторгнення Антикорупційний суд зупинив 54 кримінальні провадження, в яких обвинувачені пішли служити в армію.

Антикорупційний суд відкликає назад обвинувачених в топкорупції, які втекли до ЗСУ фото 1
Антикорупційний суд відкликає назад обвинувачених в топкорупції, які втекли до ЗСУ фото 2

Наразі посприяти відновленню розгляду корупційних справ можуть законодавчі зміни, прийняті Верховною Радою у червні 2025 року. Зокрема, парламентарі підсилили Закон «Про військовий обов’язок і військову службу», додавши норму, яка стосується обвинувачених, котрі мобілізувалися: «Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення та кримінальне провадження стосовно яких перебуває на стадії судового провадження».

У коментарі «Главкому» старший юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук наголосив на трьох позитивних моментах для ефективного правосуддя щодо обвинувачених у топкорупції. По-перше, тепер це не обовʼязок суду, а право (зупиняти справу, коли обвинувачений мобілізувався – «Главком»); по-друге, суд повинен переконатись чи особа не може брати участь в судовому провадженні дистанційно; по-третє, підставою для зупинення може бути лише безпосередня участь такої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

«Відповідно ті справи, які зараз зупинені, можуть бути відновлені, якщо такі підстави не будуть встановлені з огляду на обставини справи. Звичайно, це не врятує повністю ситуацію зі строками давності, адже зупинення провадження автоматично не зупиняє термінів давності. У цьому контексті потрібно ухвалювати більш комплексні зміни», – підсумував експерт.

Разом із тим, варто наголосити: в Антикорупційному суді досі без руху залишаються 35 кримінальних проваджень, зупинених у зв’язку з проходженням обвинуваченими військової служби за призовом під час мобілізації. Ці особи обвинувачуються у вчиненні тяжких або особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Як повідомляв «Главком», суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Микола Глотов прирівняв корупцію до держзради і згадав Героїв Небесної Сотні.

«Для мене обвинувачення особи у вчиненні корупційного кримінального правопорушення як і обвинувачення у державній зраді, незважаючи на різну ступінь тяжкості цих злочинів з точки зору закону про кримінальну відповідальність, є злочинами одного порядку, між якими можна поставити знак рівності «=» в контексті того, що їх наслідками може бути підрив оборонної спроможності держави», – заявив служитель Феміди.

Теги: військові кримінал Антикорупційний суд

