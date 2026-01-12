На Львівщині суд виніс вирок курсанту військового вишу, який працював на ФСБ

Курсант передавав росіянам інформацію про розташування військових та промислових об’єктів

На Львівщині курсанта одного з провідних військових вишів України було визнано у державній зраді. Суд виніс вирок студенту та засудив його до позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Суд призначив курсанту військового університету 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Повідомляється, що він передавав інформацію про полігони та об’єкти військово-промислового комплексу ворогу. 20-річний хлопець був завербований російськими спецслужбами ще у квітні 2025 року. Він натрапив на росіян, коли шукав легкого заробітку в Telegram.

Курсант передавав інформацію про полігони та об’єкти військово-промислового комплексу ворогу фото: Львівська обласна прокуратура

«Виконуючи завдання ворога, за грошову винагороду «кріт» позначав на картах координати навчальних полігонів, корпусів та казарм. Окрім цього відмічав локації виробничих потужностей підприємств військово-промислового комплексу, де проводилися виїзні заняття для курсантів. У подальшому, ця інформація могла бути використана для підготовки удару», – йдеться у повідомленні прокуратури. Також завербований курсант передавав кураторам з ФСБ підготовлений звіт та навіть графіки перебування інших курсантів на різних об’єктах.

Однак правоохоронці викрили діяльність агента, його затримали у кінці травня минулого року на території вишу. Зазначається, що до набрання вироком законної сили курсант перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, як суд визнав винною 46-річну жительку Гнатівки у державній зраді та засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Жінка передавала ФСБ РФ дані про позиції українських військових, використовуючи скриншоти карт та голосові повідомлення.

Також повідомлялося, як за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було викрито та затримано агента ФСБ у лавах Сил оборони України. Затриманим агентом ФСБ виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ, завербований спецслужбами РФ.