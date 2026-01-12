Головна Країна Кримінал
Шуфрича «катували» в камері СІЗО Єдиним телемарафоном. «Главком» оприлюднив ексклюзивні деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Шуфрича «катували» в камері СІЗО Єдиним телемарафоном. «Главком» оприлюднив ексклюзивні деталі
Обвинувачений у держзраді політик перебуває у неволі з 15 вересня 2023 року
фото з відкритих джерел

6 січня 2026 року Київський апеляційний суд дозволив Шуфричу, обвинуваченому у державній зраді, вийти під заставу

Народний депутат від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич утримується в камері слідчого ізолятора СБУ розміром 12 кв. м. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Очевидне неймовірне. Як Шуфрича випустили з СІЗО зі звинуваченнями у державній зраді?».

Камера СІЗО розрахований на двох ув’язнених, але нардеп протягом двох років і чотирьох місяців перебуває сам. Усередині є дерев’яний стіл, старенька табуретка і телевізор. Він показує три українських телеканали, у тому числі «Єдиний телемарафон».

У камері Шуфрича є туалет, постійний відеонагляд та цілодобово ввімкнене світло. А ще маленьке заґратоване вікно.

Що цікаво: за понад два роки арешту нардепа його кілька разів відвідував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Останній такий візит відбувся на початку грудня 2025 року з ініціативи Лубінця.

Як стало відомо «Главкому», в ухвалі апеляційного суду від 10 листопада 2025 року є згадка про один із візитів омбудсмена. Зазначається, що Лубінець мав із Шуфричем конфіденційне спілкування. Зокрема, посадовець ознайомився з медичною документацією обвинуваченого (у судах Шуфрич постійно нарікає на погіршення самопочуття та загострення низки хронічних хвороб, – «Главком»). Утім, омбудсмен не встановив підстав для вжиття додаткових заходів реагування, йдеться в судовій ухвалі.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – йшлося у повідомленні спецслужби.

Тоді ж під час обшуків у нардепа силовики знайшли колекції радянських нагород та кітелі збройних сил Росії.

У лютому 2024 року правоохоронці «нагородили» Шуфрича новою підозрою за фінансування Росгвардії у Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія заплатила воєнізованій охороні окупантів пів мільйона російських рублів. Гроші пішли за охорону недобудованого профілакторію площею понад 4,5 тис. кв. у селищі Сімеїз, який межує з дачею Медведчука.

Після цього підозру за аналогічними подіями у Криму одержав й експомічник Шуфрича В’ячеслав Черепня. Він близько року перебував у СІЗО, а потім у лютому 2025 року суд переглянув міру запобіжного заходу і призначив домашній арешт. 15 вересня 2023 року одіозний політик заїхав до слідчого ізолятора СБУ, де й залишається донині.

Як повідомляв «Главком», 6 січня 2026 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, додавши можливість внесення застави. Зокрема, прийнято рішення щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внести заставу 33,2 млн грн.

