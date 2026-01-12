Головна Країна Кримінал
Смерть семирічної дитини у реабілітаційному центрі на Закарпатті: розпочато розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Смерть семирічної дитини у реабілітаційному центрі на Закарпатті: розпочато розслідування
Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії, а також коло осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до смерті дитини
фото: Офіс генпрокурора

У межах кримінального провадження повідомлено про підозру лікарю-педіатру центру реабілітації для осіб з інвалідністю у неналежному виконанні професійних обов’язків

На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як з’ясувало слідство, хлопчик народився у травні 2018 року і до квітня 2025-го жив з матір’ю на Мукачівщині. Дитина часто хворіла та потребувала особливого режиму, постійного медичного нагляду і чіткого виконання рекомендацій лікарів. Водночас мати ігнорувала рекомендації медиків, не дотримувалася вимог щодо харчування, гігієни та безпечних умов проживання.

«Сім’я перебувала на обліку соціальних служб. До помешкання регулярно навідувалися медики та представники соцслужби. Після того як неодноразово фіксували матір у стані алкогольного сп’яніння і констатували систематичне нехтування доглядом, дитину вилучили з родини. Після лікування хлопчика передали на виховання до реабілітаційного центру», – наголошує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що з квітня по листопад 2025 року хлопчик проживав у реабілітаційному центрі. «У цей період відповідальність за його життя і здоров’я була прямим обов’язком посадових осіб установи. Медики наголошували, що життєво необхідною умовою для дитини є сувора безглютенова та безлактозна дієти», – йдеться у повідомленні.

Напередодні трагедії представники міжнародної волонтерської організації, зважаючи на тяжкий стан дитини, ініціювали питання її направлення на лікування за кордон. Втім, 4 грудня 2025 року, хлопчик помер. Як встановлено слідством, під час чергового різкого погіршення стану здоров’я лікарка установи не забезпечила своєчасного звернення за належною медичною допомогою. На момент смерті вага семирічної дитини становила 11 кілограмів.

У межах кримінального провадження повідомлено про підозру лікарю-педіатру центру реабілітації для осіб з інвалідністю у неналежному виконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, що призвело до смерті (ч. 2 ст. 137 КК України). Матері дитини також повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Слідство триває. Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії, а також коло осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до смерті дитини.

Нагадаємо, у Вінницькій області хлопчик з інвалідністю віком 10 років помер від голоду. Дитина жила в малозабезпеченій сім'ї та тривалий час мала погіршення стану здоров'я, однак соціальні служби не вилучили її з родини.

