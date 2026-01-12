Чи причетні працівники НАЗК до справи «Енергоатома»? Завершено службове розслідування
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило службову перевірку в межах справи «Енергоатому», розпочату 10 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.
«За результатами перевірки не встановлено фактичних даних, які б свідчили про причетність працівників НАЗК до вчинення корупційних правопорушень, отримання неправомірної вигоди або наявність зовнішнього неправомірного впливу на прийняття рішень. Усі досліджені напрями діяльності та окремі заходи фінансового контролю здійснювалися в межах наданих законом повноважень та відповідно до вимог законодавства», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки НАЗК використало весь наявний інструментарій та ресурси, передбачені законодавством, для всебічного з’ясування обставин.
Зауважимо, у листопаді 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок службової перевірки після оприлюднення НАБУ матеріалів, де згадується відомство.
Нагадаємо, що 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:
- Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
- Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
- Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».
А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:
- Олександр Цукерман (Шугармен),
- Ігор Фурсенко (Рьошик),
- Леся Устименко,
- Людмила Зоріна.
Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України.
До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк досудового розслідування у справі корупції в «Енергоатомі».
