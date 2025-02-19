Апеляція залишила під вартою ексзаступника голови Вищого господарського суду

За даними слідства, Артур Ємельянов входив до складу злочинної групи, яка за хабарі виносила «правильні» рішення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Апеляція розглянула скарги сторони захисту на ухвалу судді про продовження строку дії тримання під вартою Ємельянова. Альтернативою тримання під вартою слідчий суддя визначив внесення 50 млн грн застави.

Так, колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Згодом Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисту і призначила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 80 млн грн застави.

За версією слідства, Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – колишній голова Вищого господарського суду – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».

До слова, 28 січня у Вищому антикорупційному суді розглядалося клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. У вилученому мобільному телефоні Ємельянова було знайдено його листування з ексголовою Вищого госпсуду України Віктором Татьковим. Однак суд все ж зменшив ексзаступника голови Вищого господарського суду заставу до 50 млн грн.