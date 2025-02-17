У Києві поліція викрила двох директорів автошкіл: навчали водінню без відвідування занять

Фіктивне навчання в автошколі та видача талонів в ТСЦ МВС поза чергою – повідомлено про підозри керівникам автошкіл та адміністратору

У Києві поліцейські припинили кілька незаконних махінацій у територіальних сервісних центрах МВС України. Як повідомила столична поліція та прокуратура Києва, серед підозрюваних опинились адміністраторка держустанови, а також двоє керівників автошкіл та їх спільник, так званий «бігунок» з ТСЦ.

Зазначається, що двом керівникам автошкіл, які за гроші допомагали потенційним водіям отримати довідки про проходження практичних занять в автошколі без її відвідування, повідомили про підозри.

фото: Національна поліція України/Facebook

У прокуратурі повідомляють, що жінка, яка вже мала права категорії «В», звернулася до посередника за допомогою в отриманні прав на керування мопедом. А посередник звернувся до знайомого керівника автошколи.

Саме в його автошколі на той час проводилась перевірка, чоловік попросив про допомогу знайомого, який також очолює автошколу. Там жінці за гроші видали довідку ніби вона від’їздила 20 годин під наглядом інструктора.

фото: Національна поліція України/Facebook

Цей документ давав їй право складати практичний іспит в ТСЦ та отримати права категорії «А».

За складання іспиту з першої спроби у визначеному сервісному центрі водійка мала заплатити 13 тис. грн.

У поліції Києва, яка вела слідство, розповіли, що зловмисниця, маючи доступ до системи керування чергою, створювала фіктивні талони для «своїх» клієнтів та змінювала статус резервних талонів, призначених лише для пільговиків. А потім фіктивно відмічала в системі швидке обслуговування пільговиків, а звільнені місця віддавала потрібним їй клієнтам. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва жінці повідомили про підозру

У прокуратурі Києва нагадали, що в жовтні 2024 року за аналогічні втручання в «Систему керування чергою» було повідомлено про підозру трьом її колегам – адміністраторам ТСЦ. Усі ці адміністратори працювали в сервісному центрі на вул. Перемоги, робота якого опинилася в центрі розслідування програми журналістів Bihus.Info у грудні 2024 року.

Нагадаємо, українці можуть з необережності втратити своє водійське посвідчення або його можуть вкрасти, проте в МВС підкреслюють, що панікувати у цьому випадку не варто. Новий документ можна швидко відновити як в сервісному центрі МВС, так і онлайн.