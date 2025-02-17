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У Києві поліція викрила двох директорів автошкіл: навчали водінню без відвідування занять

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві поліція викрила двох директорів автошкіл: навчали водінню без відвідування занять
Двом керівникам автошкіл у Києві повідомлено про підозру
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Фіктивне навчання в автошколі та видача талонів в ТСЦ МВС поза чергою – повідомлено про підозри керівникам автошкіл та адміністратору

У Києві поліцейські припинили кілька незаконних махінацій у територіальних сервісних центрах МВС України. Як повідомила столична поліція та прокуратура Києва, серед підозрюваних опинились адміністраторка держустанови, а також двоє керівників автошкіл та їх спільник, так званий «бігунок» з ТСЦ.

Зазначається, що двом керівникам автошкіл, які за гроші допомагали потенційним водіям отримати довідки про проходження практичних занять в автошколі без її відвідування, повідомили про підозри.

У Києві поліція викрила двох директорів автошкіл: навчали водінню без відвідування занять фото 1
фото: Національна поліція України/Facebook

У прокуратурі повідомляють, що жінка, яка вже мала права категорії «В», звернулася до посередника за допомогою в отриманні прав на керування мопедом. А посередник звернувся до знайомого керівника автошколи.

Саме в його автошколі на той час проводилась перевірка, чоловік попросив про допомогу знайомого, який також очолює автошколу. Там жінці за гроші видали довідку ніби вона від’їздила 20 годин під наглядом інструктора.

У Києві поліція викрила двох директорів автошкіл: навчали водінню без відвідування занять фото 2
фото: Національна поліція України/Facebook

Цей документ давав їй право складати практичний іспит в ТСЦ та отримати права категорії «А».

За складання іспиту з першої спроби у визначеному сервісному центрі водійка мала заплатити 13  тис. грн.

У поліції Києва, яка вела слідство, розповіли, що зловмисниця, маючи доступ до системи керування чергою, створювала фіктивні талони для «своїх» клієнтів та змінювала статус резервних талонів, призначених лише для пільговиків. А потім фіктивно відмічала в системі швидке обслуговування пільговиків, а звільнені місця віддавала потрібним їй клієнтам. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва жінці повідомили про підозру

У прокуратурі Києва нагадали, що в жовтні 2024 року за аналогічні втручання в «Систему керування чергою» було повідомлено про підозру трьом її колегам – адміністраторам ТСЦ. Усі ці адміністратори працювали в сервісному центрі на вул. Перемоги, робота якого опинилася в центрі розслідування програми журналістів Bihus.Info у грудні 2024 року. 

Нагадаємо, українці можуть з необережності втратити своє водійське посвідчення або його можуть вкрасти, проте в МВС підкреслюють, що панікувати у цьому випадку не варто. Новий документ можна швидко відновити як в сервісному центрі МВС, так і онлайн.

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Теги: прокуратура корупція в Україні гроші слідство навчання розслідування поліція жінка іспит

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