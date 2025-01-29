У кожній другій недостовірні дані. НАЗК опублікувало результати перевірок декларацій у 2024 році

Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій, із яких завершило 715. Вони були відібрані за ризикоорієнтованим підходом.

У 353 деклараціях виявлені недостовірні відомості на 3,8 млрд грн, ознаки незаконного збагачення на 192,1 млн грн та необґрунтованість активів на понад 47 млн грн. Таким чином, ознаки недостовірних відомостей знайдені в кожній другій з перевірених декларацій.

До компетентних органів за минулий рік направлені 228 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак правопорушень, передбачених статтями 368-5 і 366-2 КК (Незаконне збагачення й декларування недостовірної інформації), та ще 85 – за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю).

На розгляд суду НАЗК спрямувало 12 адміністративних протоколів за недостовірне декларування. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передано десять матеріалів за встановленими ознаками необґрунтованості активів.

Найбільші суми недостовірних відомостей виявлені в деклараціях таких посадовців:

колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА – на понад 130 млн грн у декларації за 2021 рік;

заступника начальника Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – на понад 100,9 млн грн у декларації за 2021 рік та більш як 48,8 млн грн у декларації за 2022 рік;

колишнього заступника начальника відділу Закарпатської митниці – на понад 306,9 млн грн у декларації за 2023 рік, понад 286 млн грн - за 2022-й;

колишнього голови Білгород-Дністровської районної ради Одеської області – на понад 59,6 млн грн у декларації за 2021 рік;

колишнього депутата Обухівської районної ради Київської області – майже на 373 млн грн у декларації за 2022 рік;

депутата Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області на понад 253 млн грн – у декларації за 2021 рік та більш як 252 млн грн – за 2022-й.

За всіма шістьма фактами правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

До адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі результатів повних перевірок декларацій суди торік притягнули до відповідальності сімох осіб.

Ще одна особа була визнана винною у вчиненні правопорушення, але звільнена від відповідальності на підставі ст. 22 (малозначність правопорушення) КУпАП.

Нагадаємо, заступниця головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Руслана Іваночко, яку в листопаді 2024 року було викрито на декларуванні недостовірної інформації, подала нову декларацію у зв'язку зі звільненням. Згідно з документом, медикиня та її чоловік Ігор Кравчук – офіційні мільйонери. Торік подружжя почало отримувати пенсію попри достатньо молодий вік.

До слова, лікарка-психіатриня Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Юлія Сітенко подала декларацію у зв'язку зі звільненням. Згідно з документом, у 2024 році медикиня за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові.