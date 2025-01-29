Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У кожній другій недостовірні дані. НАЗК опублікувало результати перевірок декларацій у 2024 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У кожній другій недостовірні дані. НАЗК опублікувало результати перевірок декларацій у 2024 році
На розгляд суду НАЗК спрямувало 12 адміністративних протоколів за недостовірне декларування
фото з відкритих джерел

Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій, із яких завершило 715. Вони були відібрані за ризикоорієнтованим підходом.

У 353 деклараціях виявлені недостовірні відомості на 3,8 млрд грн, ознаки незаконного збагачення на 192,1 млн грн та необґрунтованість активів на понад 47 млн грн. Таким чином, ознаки недостовірних відомостей знайдені в кожній другій з перевірених декларацій.

До компетентних органів за минулий рік направлені 228 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак правопорушень, передбачених статтями 368-5 і 366-2 КК (Незаконне збагачення й декларування недостовірної інформації), та ще 85 – за ч. 4 ст. 172-6  КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю).

На розгляд суду НАЗК спрямувало 12 адміністративних протоколів за недостовірне декларування. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передано десять матеріалів за встановленими ознаками необґрунтованості активів.

Найбільші суми недостовірних відомостей виявлені в деклараціях таких посадовців:

  • колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА – на понад 130 млн грн у декларації за 2021 рік;
  • заступника начальника Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – на понад 100,9 млн грн у декларації за 2021 рік та більш як 48,8 млн грн у декларації за 2022 рік;
  • колишнього заступника начальника відділу Закарпатської митниці – на понад 306,9 млн грн у декларації за 2023 рік, понад 286 млн грн - за 2022-й;
  • колишнього голови Білгород-Дністровської районної ради Одеської області – на понад 59,6 млн грн у декларації за 2021 рік;
  • колишнього депутата Обухівської районної ради Київської області – майже на 373 млн грн у декларації за 2022 рік;
  • депутата Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області на понад 253 млн грн – у декларації за 2021 рік та більш як 252 млн грн – за 2022-й.

За всіма шістьма фактами правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

До адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі результатів повних перевірок декларацій суди торік притягнули до відповідальності сімох осіб.

Ще одна особа була визнана винною у вчиненні правопорушення, але звільнена від відповідальності на підставі ст. 22 (малозначність правопорушення) КУпАП.

Нагадаємо, заступниця головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Руслана Іваночко, яку в листопаді 2024 року було викрито на декларуванні недостовірної інформації, подала нову декларацію у зв'язку зі звільненням. Згідно з документом, медикиня та її чоловік Ігор Кравчук – офіційні мільйонери. Торік подружжя почало отримувати пенсію попри достатньо молодий вік.

До слова, лікарка-психіатриня Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Юлія Сітенко подала декларацію у зв'язку зі звільненням. Згідно з документом, у 2024 році медикиня за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні декларація гроші державна служба НАЗК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

39-річний киянин за гроші пропонував бажаючим пройти навчання у автошколі без фактичного відвідування занять
У Києві ділки пропонували посвідчення водія без іспитів та навчання за $1 тис.
27 сiчня, 15:42
Для клієнтів з «високим» рівнем ризику ліміт складе 50 тис. грн на місяць
Із 1 лютого українські банки запровадять ліміти на грошові перекази
25 сiчня, 12:12
У «Глобино» заперечують факт проведення обшуків СБУ
Російський слід та обшуки? Виробник м’ясних продуктів «Глобино» оприлюднив заяву
16 сiчня, 16:09
Стінг заспівав Shape of my Heart під акомпанемент Тараса Столяра на бандурі
Тарас Столяр: Команда Стінга була в шоці від бандури
12 сiчня, 15:00
Зеленський подякував американському лідеру за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти
Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: про що говорили
10 сiчня, 23:16
Також у Службі зайнятості повідомили, що за підсумками 2024 року завдяки програмі компенсацій було працевлаштовано 2 тис. людей з інвалідністю І та ІІ групи
Виплати зросли. На яку максимальну допомогу можуть розраховувати безробітні українці
10 сiчня, 04:30
Міністерство оборони Чехії виділило 166,8 млрд чеських крон на оборонні витрати
Чехія вперше за 20 років досягла показника витрат на оборону у 2% ВВП
7 сiчня, 11:19
Скорочення прямих іноземних інвестицій є негативною тенденцією
Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися
3 сiчня, 20:01
Наталія Сокирчук
«Зрозуміла, що треба не просто йти, а дуже швидко йти в укриття», – журналістка Сокирчук про порятунок під час ракетного удару
3 сiчня, 11:31

Кримінал

У кожній другій недостовірні дані. НАЗК опублікувало результати перевірок декларацій у 2024 році
У кожній другій недостовірні дані. НАЗК опублікувало результати перевірок декларацій у 2024 році
У Рівному водій отримав покарання за ігнорування хвилини мовчання
У Рівному водій отримав покарання за ігнорування хвилини мовчання
«Ничего личного, нам заплатили». Як росіяни знущалися над жителями села Дворічна
«Ничего личного, нам заплатили». Як росіяни знущалися над жителями села Дворічна
Керівниця Хмельницької МСЕК Крупа досі обіймає цю посаду. Стало відомо, коли її звільнять
Керівниця Хмельницької МСЕК Крупа досі обіймає цю посаду. Стало відомо, коли її звільнять
Біля одного із військових аеродромів України затримано агентів ФСБ: готували удар по F-16
Біля одного із військових аеродромів України затримано агентів ФСБ: готували удар по F-16
В Україні почастішали випадки домашнього насильства: цифри шокують
В Україні почастішали випадки домашнього насильства: цифри шокують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
71K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
44K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
43K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
38K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua