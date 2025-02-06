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Винуватець «п’яної» ДТП на Печерську, у якій загинула родина, отримав 12 років ув’язнення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Винуватець «п’яної» ДТП на Печерську, у якій загинула родина, отримав 12 років ув’язнення
Аварія на Печерську, в якій загинуло подружжя, грудень 2023 рік
фото: Київська міська прокуратура, Telegram

Рухаючись з перевищенням швидкості, нетверезий чоловік вилетів на зустріч автомобіля Renault Megane, в якому їхали чоловік та дружина

У Києві суд оголосив обвинувальний вирок громадянину Грузії, який в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння спричинив смертельну ДТП. Аварія, де загинуло подружжя, сталася у грудні 2023 року на вул. Старонаводницькій. Винуватця засудили до 12 років позбавлення волі. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

«Прокурором у суді доведено, що обвинувачений в грудні 2023 року  за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser 200 рухався по вулиці Старонаводницькій у місті Києві зі швидкістю 130 км/год при максимальній дозволеній на цій ділянці швидкості 50 км/год», – йдеться у заяві. 

Зазначається, що рухаючись з перевищенням швидкості, нетверезий чоловік вилетів на зустріч автомобіля Renault Megane, в якому їхали чоловік та дружина. Внаслідок зіткнення родина загинула на місці.

Аварія на Печерську, в якій загинуло подружжя, грудень 2023 рік
Аварія на Печерську, в якій загинуло подружжя, грудень 2023 рік
фото: Київська міська прокуратура, Telegram

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок громадянину Грузії за фактом вчинення ДТП в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, в якій загинуло подружжя (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Вироком Печерського районного суду м. Києва обвинуваченого засуджено до 12 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Смертельна ДТП сталася 1 грудня 2023 року на вулиці Старонаводницькій у Києві. Водій автомобіля Toyota під час руху виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто Renault. Водій і пасажир останнього загинули на місці. У крові винуватця аварії прилад Драгер зафіксував 1,21 проміле алкоголю, його затримали.

Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого, близько 7-ої ранку на трасі поблизу села Олексіївка Нікопольського району сталася масштабна ДТП у якій постраждало 14 осіб.  За даними рятувальників ДСНС, водій автобусу «Паз 4234», який перевозив працівників підприємства, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.

Раніше повідомлялося, що поліцейські Києва затримали винуватця масштабної ДТП, який сів за кермо в нетверезому стані, протаранив сім автомобілів та травмував двох своїх пасажирів. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Соломії Крушельницької, у якій постраждали двоє людей надійшла до поліції Києва сьогодні близько третьої години ранку. На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції. Правоохоронці встановили, що аварію спричинив 22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. 

Теги: суд ДТП Київ

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