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Концерн Volkswagen подав до суду на цілу країну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Концерн Volkswagen подав до суду на цілу країну
Volkswagen подав до суду на Індію
фото із відкритих джерел

Volkswagen позивається до Індії через рекордний податковий штраф у $1,4 млрд

Volkswagen подав позов до суду у столиці Індії Мумбаї, оскаржуючи податкову вимогу, висунуту індійською владою. Компанія заявляє, що податок суперечить чинним митним нормам. Про це пише EV Magazine.

«Volkswagen оскаржує вимогу Індії щодо податку в розмірі $1,4 млрд, стверджуючи, що це суперечить правилам імпорту та загрожує іноземним інвестиціям у країні», – йдеться у статті. 

Індійська влада звинувачує Volkswagen у заниженні мит при ввезенні автомобілів Skoda, Audi і Volkswagen. За версією податківців, концерн імпортував автомобілі майже зібраними, але декларував їх як окремі запчастини.

Готові авто (CKD) обкладаються митом 30-35%, а запчастини – 5-15%. Індія вважає, що Volkswagen штучно розділив поставки, щоб знизити податки.

Позиція Volkswagen полягає у тому що вона:

  • Узгоджувала свою схему постачання з індійською владою з 2011 року;
  • Діяла в рамках законів, а не намагалася ухилятися від податків;
  • Новий податковий штраф ставить під загрозу інвестиції Volkswagen в Індії на $1,5 млрд.

Якщо Volkswagen програє, сума штрафу може зрости до $2,8 млрд, що перевищує його річний оборот в Індії ($2,19 млрд). Судові розгляди стартують сьогодні, 5 лютого, і можуть вплинути на подальшу стратегію Volkswagen у регіоні.

До слова, Volkswagen Group, що зіштовхнулась із падінням попиту в Європі та надлишком потужностей, може передати частину заводів китайським виробникам електромобілів.

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Теги: автопром Volkswagen влада Індія штраф інвестиції податки Німеччина суд Skoda

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