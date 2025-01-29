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У Миколаєві п'ятеро жінок можуть отримати сім років в’язниці через порнографію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Миколаєві п'ятеро жінок можуть отримати сім років в’язниці через порнографію
За словами представників силової структури, 27-річна мешканка Житомира створила «організовану групу для виробництва порноконтенту»
фото з відкритих джерел

Правоохоронці звинувачують жінок у систематичному виготовленні та розповсюдженні контенту для дорослих

У Миколаєві судитимуть п’ятьох жінок, яких обвинувачують у виготовленні та розповсюдженні порнографічних матеріалів. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, на початку 2024 року 27-річна мешканка Житомира створила «організовану групу для виробництва порноконтенту». До неї приєдналися чотири знайомі жінки з Миколаєва та Одеси, віком від 22 до 25 років.

У Миколаєві п'ятеро жінок можуть отримати сім років в’язниці через порнографію фото 1
фото: Facebook/Миколаївська обласна прокуратура
У Миколаєві п'ятеро жінок можуть отримати сім років в’язниці через порнографію фото 2
фото: Facebook/Миколаївська обласна прокуратура

«Зловмисниці орендували приміщення у різних районах Миколаєва, які облаштували комп'ютерною технікою та меблями. Використовуючи вебсайти в мережі інтернет, вони систематично виготовляли та розповсюджували порноконтент в режимі онлайн», – йдеться в повідомленні.

Обвинувачуваним загрожує до семи років позбавлення волі з подальшою забороною займати певні посади або діяльність до трьох років.

Нагадаємо, понад 2,3 тис. кримінальних справ за порнографію було зафіксовано в Україні за сім місяців 2024 року за даними Генеральної прокуратури України. Кількість справ за дитячу порнографію вже третій рік поспіль перевищує кількість проваджень за дорослий контент.

До слова, у Києві поліцейський під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями, щоб викрити бордель. Підозрюваними є громадянка Грузії та двоє українок. Вони організували бордель, де повії надавали сексуальні послуги клієнтам. Кожна із підозрюваних займались підбором дівчат, пошуком клієнтів та адмініструванням. За це повії віддавали їм частину свого заробітку. 

Від вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями та заплатив за це 4500 грн. У листопаді 2022 року ще один представник поліції скористався послугами повій, заплативши за це 1600 грн.  У січні 2023 року ще два представники копів провели слідчі експерименти та зайнялись сексом з повіями. За це вони заплатили 2000 та 5000 грн. Після цього підозрюваних затримала поліція. 

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Теги: Миколаїв прокуратура суд в'язниця

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