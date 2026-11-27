Різкий стрибок тоді був пов'язаний з аудитом кримінальних проваджень щодо бізнесу, який ініціювала Генеральна прокуратура

В Україні майже у вісім разів зросла кількість кримінальних проваджень щодо бізнесу, які перебувають на стадії досудового розслідування, порівняно з періодом до початку повномасштабної війни. Наразі таких справ налічується 17 310. Про це свідчать дані «Опендатабота», пише «Главком».

За десять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 4199 кримінальних проваджень щодо бізнесу. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період торік, і більш ніж у чотири рази перевищує показник 2022 року.

Водночас 17 310 справ наразі залишаються на стадії досудового розслідування. Для порівняння: до початку повномасштабної війни таких проваджень було майже у вісім разів менше.

Опендатабот також звертає увагу на співвідношення зареєстрованих і закритих справ. За десять місяців 2026 року правоохоронці закрили 1605 проваджень щодо бізнесу. У середньому щомісяця реєструють близько 420 нових справ, тоді як закривають приблизно 160.

До суду за цей період скерували 1910 кримінальних проваджень – це 45% від кількості справ, зареєстрованих цьогоріч. Для порівняння, у 2022–2023 роках цей показник становив близько 1%.

Водночас аналітики застерігають: кількість зареєстрованих, закритих і переданих до суду справ за певний період не обов'язково стосується тих самих проваджень. Зокрема, цьогоріч до суду могли передавати або закривати справи, відкриті раніше.

За даними Опендатабота, у 2022 році щодо бізнесу зареєстрували 987 кримінальних проваджень, у 2023-му – 2875, у 2024-му – 3687, а у 2025 році – 4452.

Найбільшу кількість справ на стадії досудового розслідування зафіксували в червні 2025 року – 22 121. Різкий стрибок тоді був пов'язаний з аудитом кримінальних проваджень щодо бізнесу, який ініціювала Генеральна прокуратура. Уже в липні закрили 7018 таких справ.

Варто нагадати, що в Україні 1 402 фізичні особи-підприємці зареєстровані за адресами десяти центрів реінтеграції та обліку бездомних осіб. Із них 716 ФОПів досі активні.