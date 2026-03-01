На Рівненщині курсант військової академії врятував хлопчика з крижаної води

Олександр каже, що не вважає свій вчинок героїчним

Після порятунку Олександр відвів хлопчика до музичної школи, допоміг зігрітися та дочекався приїзду матері

Два тижні тому на одній із річок у Рівненській області сталася подія, яка могла завершитися трагедією. Дев’ятирічний Михайло провалився під кригу, коли гуляв біля водойми перед заняттями в музичній школі. Поруч не було дорослих, однак неподалік опинився 18-річний курсант військової академії Олександр – саме він і врятував дитину. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

За словами хлопчика, того дня він прийшов на уроки зарано, засумував і вирішив прогулятися біля річки. Через сніг не помітив тонкої криги.

Михайло, під яким трісла крига фото: скріншот із відео

«Я не знав, що там тонкий лід, бо все було засипано снігом. Я ступив – і провалився», – пригадує Михайло.

Хлопчик намагався вибратися самотужки та почав кликати на допомогу. У цей момент повз міст повертався з занять курсант Олександр. Він одразу помітив дитину у воді й, не вагаючись, кинувся рятувати.

«Я бачив, що надворі був сильний мороз, тож треба було діяти швидко. Дістав його за капюшон, поставив біля себе – і він знову провалився ногою. Тоді я ще раз витягнув його й відштовхнув подалі від ополонки», – розповідає курсант.

Після порятунку Олександр відвів хлопчика до музичної школи, допоміг зігрітися та дочекався приїзду матері. За словами рятівника, дитина була дуже змерзлою і трохи наляканою.

Мама Михайла Ольга каже, що хлопчик був у воді по плечі, сухою залишилася лише голова. Вдома його одразу зігріли, закутали в ковдру. На щастя, обійшлося без застуди.

У Ольги – десятеро дітей. Родина переїхала на Рівненщину з Луганщини, де певний час жила в окупації. Після інциденту жінка тепер особисто супроводжує молодших синів до школи та на гуртки.

Сам Олександр каже, що не вважає свій вчинок героїчним. Знання, отримані в академії, допомогли йому швидко зорієнтуватися в критичній ситуації.

«Я думаю, так повинен вчинити кожен. Ніхто не мав права пройти повз», – зазначив майбутній офіцер.

Раніше у польському місті Бидгощ уродженець Слов’янська на ім’я Олександр став героєм, врятувавши двох дев’ятирічних сестер. Інцидент стався на Бидгоському каналі, де діти гралися на кризі. Лід не витримав ваги дівчаток і почав руйнуватися, внаслідок чого вони опинилися у ледяній воді.

Також на Рівненщині загубилася 85-річна жінка. Поліцейський офіцер Дубровицької міської громади Євген Черевко знайшов пенсіонерку під снігом за сотні метрів від її дому та врятував їй життя.