На Рівненщині курсант військової академії врятував хлопчика з крижаної води

Надія Карбунар
glavcom.ua
Олександр каже, що не вважає свій вчинок героїчним
фото: скріншот із відео

Після порятунку Олександр відвів хлопчика до музичної школи, допоміг зігрітися та дочекався приїзду матері

Два тижні тому на одній із річок у Рівненській області сталася подія, яка могла завершитися трагедією. Дев’ятирічний Михайло провалився під кригу, коли гуляв біля водойми перед заняттями в музичній школі. Поруч не було дорослих, однак неподалік опинився 18-річний курсант військової академії Олександр – саме він і врятував дитину. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

За словами хлопчика, того дня він прийшов на уроки зарано, засумував і вирішив прогулятися біля річки. Через сніг не помітив тонкої криги.

Михайло, під яким трісла крига
Михайло, під яким трісла крига
фото: скріншот із відео

«Я не знав, що там тонкий лід, бо все було засипано снігом. Я ступив – і провалився», – пригадує Михайло.

Хлопчик намагався вибратися самотужки та почав кликати на допомогу. У цей момент повз міст повертався з занять курсант Олександр. Він одразу помітив дитину у воді й, не вагаючись, кинувся рятувати.

«Я бачив, що надворі був сильний мороз, тож треба було діяти швидко. Дістав його за капюшон, поставив біля себе – і він знову провалився ногою. Тоді я ще раз витягнув його й відштовхнув подалі від ополонки», – розповідає курсант.

Після порятунку Олександр відвів хлопчика до музичної школи, допоміг зігрітися та дочекався приїзду матері. За словами рятівника, дитина була дуже змерзлою і трохи наляканою.

Мама Михайла Ольга каже, що хлопчик був у воді по плечі, сухою залишилася лише голова. Вдома його одразу зігріли, закутали в ковдру. На щастя, обійшлося без застуди.

У Ольги – десятеро дітей. Родина переїхала на Рівненщину з Луганщини, де певний час жила в окупації. Після інциденту жінка тепер особисто супроводжує молодших синів до школи та на гуртки.

Сам Олександр каже, що не вважає свій вчинок героїчним. Знання, отримані в академії, допомогли йому швидко зорієнтуватися в критичній ситуації.

«Я думаю, так повинен вчинити кожен. Ніхто не мав права пройти повз», – зазначив майбутній офіцер.

Раніше у польському місті Бидгощ уродженець Слов’янська на ім’я Олександр став героєм, врятувавши двох дев’ятирічних сестер. Інцидент стався на Бидгоському каналі, де діти гралися на кризі. Лід не витримав ваги дівчаток і почав руйнуватися, внаслідок чого вони опинилися у ледяній воді.

Також на Рівненщині загубилася 85-річна жінка. Поліцейський офіцер Дубровицької міської громади Євген Черевко знайшов пенсіонерку під снігом за сотні метрів від її дому та врятував їй життя. 

На Рівненщині курсант військової академії врятував хлопчика з крижаної води
