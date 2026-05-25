Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів про борги

Лариса Голуб
Українцям розсилають віруси під виглядом податкових вимог
фото з відкритих джерел
Державна податкова служба заявила про масштабну шахрайську атаку на платників податків

В Україні зафіксовано масштабну фішингову кібератаку: невідомі зловмисники масово розсилають громадянам електронні листи про нібито наявну заборгованість перед державою. Шахраї використовують символіку Податкової служби, щоб виманити гроші та конфіденційні дані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну податкову службу України.

«Зафіксовано масову фішингову розсилку, що здійснюється з використанням імені Державної податкової служби України. Зловмисники надсилають електронні листи з повідомленнями про нібито наявний податковий борг та вимогою терміново його сплатити за вказаним посиланням», – йдеться в повідомленні.

Як діють кібершахраї: схема обману

Зловмисники розсилають електронні листи із повідомленнями про «несплачений податковий борг» та вимогою терміново його закрити. Для цього жертві пропонують клікнути на вказане у тексті посилання.

Щоб листи виглядали максимально переконливо, хакери використовують такі трюки:

  • повністю копіюють логотипи та офіційний візуальний стиль ДПС;
  • маскують адреси відправника, імітуючи офіційні державні домени;
  • залякують штрафами та закликають терміново перейти за лінком для «перевірки деталей» або «сплати заборгованості».

Чим небезпечний перехід за посиланням

Податківці застерігають, що ці повідомлення не мають жодного відношення до офіційного відомства і є чистої води шахрайством.

«Перехід за такими посиланнями може призвести до завантаження шкідливого програмного забезпечення або викрадення конфіденційних даних», – наголосили у податковій службі.

Через фейкові сайти зловмисники можуть отримати доступ до паролів користувача, його електронної пошти, а також до даних банківських карток і рахунків.

Як захиститися

Державна податкова служба наголошує: відомство ніколи не надсилає вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах.

Усю офіційну інформацію про свої податки, наявність чи відсутність заборгованості громадяни можуть перевірити виключно в особистому Електронному кабінеті платника або через офіційний застосунок «Моя податкова».

Громадян закликають бути пильними, не відкривати підозрілі посилання та одразу видаляти подібні листи.

«Главком» писав, що в Україні зафіксовано нову хвилю кібератак, у якій зловмисники маскуються під Національний банк України. Шахраї розсилають шкідливі електронні листи, щоб отримати доступ до комп’ютерів громадян. У Національному банку України повідомляють, що зловмисники повністю копіюють візуальний стиль офіційних повідомлень регулятора. Організатори схеми використовують різні електронні адреси та закликають користувачів перейти за посиланням, щоб завантажити архів із нібито «переліком важливих документів».

Нагадаємо, шахраї розпочали масову розсилку фейкових електронних листів, видаючи себе за керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. Повідомляється, що нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від Буданова «надати активну медійну та інформаційну підтримку» для повернення українських громадян на батьківщину.

Теги: кримінал шахрайство податки Державна податкова служба

