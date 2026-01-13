Смерть 17-річного курсанта. Слідство говорить про можливе приниження і насильство

Поліція перевіряє факти принижень і фізичного тиску з боку старших курсантів

У Рівненській області розслідують загибель 17-річного курсанта першого курсу Військової академії в Одесі, який перебував на тимчасовій локації навчального закладу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про доведення до самогубства щодо неповнолітнього та перевіряє можливі факти нестатутних покарань у підрозділі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування hromadske.

Про загибель курсанта правоохоронцям повідомили 26 листопада 2025 року. Його тіло виявили на території одного з коледжів Рівненської області, де тимчасово дислокувався підрозділ Військової академії.

У поліції підтвердили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України – доведення до самогубства, вчинене щодо неповнолітнього. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Слідчі встановили, що за кілька днів до трагедії щодо курсанта могли застосовуватися нестатутні заходи впливу.

«Були вчинені дії, які мають явні ознаки приниження людської гідності, фізичного або психічного насильства щодо потерпілого» – повідомили у поліції Рівненської області.

фото з відкритих джерел

Сам курсант навчався на першому курсу Одеської військовї академії, підрозділ якої на час воєнного стану був тимчасово розміщений на Рівненщині через загрозу ракетних ударів.

В Одесі підтвердили, що в межах службового розслідування виявили порушення дисципліни та недоліки в роботі керівного складу.

«Попередні результати службового розслідування свідчать про наявність фактів порушення військової дисципліни, застосування нестатутних заходів впливу та послаблення контролю з боку керівного складу навчальних курсів» – йдеться у відповіді академії.

фото з відкритих джерел

Про можливі знущання перед загибеллю курсанта публічно заявила і його родичка Дар’я Мельник. У дописі в соціальних мережах вона повідомила, що перед смертю хлопець міг зазнати принижень та жорсткого психологічного і фізичного тиску з боку інших курсантів.

«Їх били, змушували їсти з брудної підлоги, пити олію, блювати і потім це знову їсти. Мій брат не витримав і повісився на статутному простирадлі» – написала в соцмережах Дар’я Мельник

У навчальному закладі повідомили, що частину посадовців тимчасово відсторонили від виконання обов’язків, а окремих перевели на посади, не пов’язані з роботою з курсантським складом. Також там заявили про намір посилити психологічний супровід курсантів та роботу «скриньки довіри».

Водночас у поліції зазначають, що на цей момент жодній особі підозру не оголошено. Триває збір доказів, вилучено відеоматеріали та мобільні телефони, які можуть містити інформацію про події, що передували трагедії.

За словами курсантів, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, у підрозділі раніше фіксувалися випадки неформальних покарань та психологічного тиску на першокурсників. Частина курсантів після загибелі товариша заявляє про наміри перевестися до інших підрозділів або залишити навчання.

Родичі загиблого повідомили журналістам, що напередодні трагедії курсант скаржився на напружену атмосферу в підрозділі, однак офіційних заяв до командування або правоохоронних органів не подавав.

Раніше в різних військових навчальних закладах України вже фіксувалися випадки службових розслідувань та кримінальних проваджень щодо нестатутних відносин і перевищення службових повноважень. В публічному просторі вже з’являлися повідомлення про можливі прояви принижень у військових навчальних підрозділах. Зокрема, у соцмережах повідомлялося про випадок у Військовому інституті танкових військ, де, за твердженням військовослужбовців, один із офіцерів дозволив собі публічні образливі висловлювання щодо курсанта, який брав участь в акції на підтримку українських військовополонених. Повідомлення викликали суспільний резонанс і стали підставою для звернень до командування з вимогою надати оцінку таким діям.