Смерть у Тернопільському ТЦК: у квартирі загиблого знайдено набої та рублі

Під час обшуків в орендованому помешканні чоловіка слідчі вилучили майже 200 тис. грн
фото: Нацполіція
До повномасштабного вторгнення чоловік жив у Харкові, а з 2022 року оселився в Тернополі

Поліцейські ідентифікували чоловіка, якого було знайдено мертвим у Тернопільському ТЦК, та провели обшук у його квартирі. Загиблим виявився уродженець Луганської області 1980 року народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка.

Як зазначається, до початку повномасштабного вторгнення чоловік проживав у Харкові, а з 2022 року переїхав до Тернополя. «Він орендував житло, однак не був зареєстрований як переселенець. Раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв і вів замкнутий спосіб життя», – каже Зюбаненко.

Під час обшуків в орендованому помешканні чоловіка слідчі вилучили майже 200 тис. грн, незначну суму в іноземній валюті, російські рублі та чотири мобільні телефони. Також, за словами керівника поліції, під час обшуків було виявлено пачку набоїв до пістолета девʼятиміліметрового калібру.

«За попередніми висновками експертів, вилучені патрони можуть відповідати калібру кулі, якою було здійснено постріл у вбиральні Тернопільського ТЦК», – зазначив він.

Знайдені набої під час обшуку помешкання загиблого
фото: Нацполіція

Крім того, чоловік, ймовірно, вистрелив зі зброї, переробленої під бойовий пістолет Форт-14. Походження цієї зброї окремо перевіряють правоохоронці.

«Відомо, що найближчі родичі загиблого перебувають на тимчасово окупованій території. Цей факт також враховується під час перевірки всіх можливих версій», – додав Зюбаненко.

Нагадаємо, у Тернополі правоохоронні органи розслідують обставини смерті військовозобов’язаного на території міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік вчинив самогубство за допомогою вогнепальної зброї під час перебування в установі.

До слова, поліція перевіряє усі обставини смерті чоловіка в Тернопільському обласному центрі комплектування.

Начальник Головного управління Нацполіції у Тернопільській області зауважив, що на записі видно, як чоловік у супроводі військовослужбовців та у присутності цивільних осіб заходить у одне з приміщень ТЦК та СП, залишає пакет з частиною особистих речей в коридорі та прямує до вбиральні з наплічником. Після цього він заходить до вбиральні. За кілька секунд звідти лунає постріл про, що свідчить реакція людей, які перебували в коридорі на відео.

