Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Постачав українські будматеріали армії РФ: викрито організатора схеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Постачав українські будматеріали армії РФ: викрито організатора схеми
Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення фігурант почав співпрацювати з підприємствами РФ та окупованого Криму
фото: Офіс генпрокурора
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Попри санкції, компанії, якими фактично керував підозрюваний, брали участь у тендерах Міноборони РФ

Директор групи комерційних підприємств отримав підозру. За даними слідства, він організував постачання будівельних матеріалів для потреб Міністерства оборони РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як кажуть правоохоронці, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний налагодив співпрацю з підприємствами держави-агресора та тимчасово окупованого Криму. Слідство стверджує, що фігурант через підконтрольні структури забезпечував гуртові поставки будматеріалів для зведення військових об’єктів – укріплень, оборонних підприємств і ремонтних баз окупаційних військ.

«Щоб приховати діяльність, бізнес було перереєстровано на довірених осіб на ТОТ АР Крим та у РФ, однак фактичне управління здійснювалося з України. Підозрюваний координував роботу підприємств, визначав ролі учасників і контролював фінансові потоки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри санкції, компанії брали участь у тендерах Міноборони РФ та виконували контракти на постачання товарів. За час повномасштабної агресії вони сплатили до бюджету РФ понад 100 млн рублів податків.

Генпрокуратура додала, що фінансовий супровід забезпечувала бухгалтерка з Києва, яка дистанційно вела розрахунки та звітність. Її раніше затримали під час спроби виїзду за кордон, а у листопаді суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі про підозру повідомлено директору та ще трьом особам, які переховуються на тимчасово окупованій території Криму. Під час обшуків вилучено документи, електронні носії та інші докази.

Нагадаємо, на пляжах тимчасово окупованого Криму замість шезлонгів з'явилися ряди протитанкових «зубів дракона». Відео з популярного пляжу в кримському селищі Оленівка широко розійшлося в мережі X: люди відпочивають і купаються просто за лінією бетонних загороджень. Залізобетонні протитанкові споруди тягнуться у три ряди вздовж усієї берегової лінії, а перші два ряди пірамід додатково обнесені обмежувальними канатами, що перекривають вільний прохід до води.

Читайте також:

Теги: Крим Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік уже раніше двічі притягувався до відповідальності за аналогічні злочини
Зловмисник видурив у доньки загиблого військового 700 тис. грн: подробиці слідства (фото)
20 травня, 13:28
Російські війська різко посилили замінування берегової смуги окупованого півострова
«Зуби дракона» замість шезлонгів: пляжі окупованого Криму перетворено на лінії оборони
18 травня, 05:15
Усе вилучене направлено на експертизу
Тіньовий ринок вейпів на 125 млн грн: генпрокурор заявив про понад 150 обшуків
15 травня, 12:25
Серед підозрюваних є колишній голова одного із судів Київщини
У Києві викрито схему з продажу квартир померлих: під підозрою – екссуддя Тандир
8 травня, 18:56
Хімічний завод у Криму вже був атакований у листопаді минулого року
Масштабна «бавовна» у Криму: палають електропідстанція, хімзавод та військова частина
8 травня, 11:06
30 квітня були уражені патрульний сторожовий катер «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок»
Удар по катерах РФ у Криму 30 квітня: з'явилися дані про загибель екіпажу
4 травня, 16:50
Україна офіційно звернулася до Ізраїлю з проханням арештувати судно Panormitis, підозрюване у перевезенні краденого зерна
Арешт судна з краденим зерном. Ізраїль заявив про «фактичні прогалини» в запиті України
30 квiтня, 18:17
У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунали численні вибухи
У Криму пролунала серія вибухів: під атакою аеродроми
29 квiтня, 00:19
Безпілотники атакували окупований Крим
Безпілотники атакували окупований Крим
26 квiтня, 01:32

Кримінал

Постачав українські будматеріали армії РФ: викрито організатора схеми
Постачав українські будматеріали армії РФ: викрито організатора схеми
Хлопчик помер від голоду на Вінниччині: директорці соцслужби загрожує вісім років
Хлопчик помер від голоду на Вінниччині: директорці соцслужби загрожує вісім років
У Хусті водій атакував перцевим балончиком вагітну жінку
У Хусті водій атакував перцевим балончиком вагітну жінку
Топпосадовці Нацполіції, які підозрюються у корупції, вийшли із СІЗО під заставу
Топпосадовці Нацполіції, які підозрюються у корупції, вийшли із СІЗО під заставу
36 млн грн збитків на тіньовій оренді. Екскерівник Держрезерву отримав підозру
36 млн грн збитків на тіньовій оренді. Екскерівник Держрезерву отримав підозру
Планував удар по будинку голови ДСНС. СБУ затримала російського агента
Планував удар по будинку голови ДСНС. СБУ затримала російського агента

Новини

Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua