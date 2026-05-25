Постачав українські будматеріали армії РФ: викрито організатора схеми

Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення фігурант почав співпрацювати з підприємствами РФ та окупованого Криму

Попри санкції, компанії, якими фактично керував підозрюваний, брали участь у тендерах Міноборони РФ

Директор групи комерційних підприємств отримав підозру. За даними слідства, він організував постачання будівельних матеріалів для потреб Міністерства оборони РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як кажуть правоохоронці, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний налагодив співпрацю з підприємствами держави-агресора та тимчасово окупованого Криму. Слідство стверджує, що фігурант через підконтрольні структури забезпечував гуртові поставки будматеріалів для зведення військових об’єктів – укріплень, оборонних підприємств і ремонтних баз окупаційних військ.

«Щоб приховати діяльність, бізнес було перереєстровано на довірених осіб на ТОТ АР Крим та у РФ, однак фактичне управління здійснювалося з України. Підозрюваний координував роботу підприємств, визначав ролі учасників і контролював фінансові потоки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри санкції, компанії брали участь у тендерах Міноборони РФ та виконували контракти на постачання товарів. За час повномасштабної агресії вони сплатили до бюджету РФ понад 100 млн рублів податків.

Генпрокуратура додала, що фінансовий супровід забезпечувала бухгалтерка з Києва, яка дистанційно вела розрахунки та звітність. Її раніше затримали під час спроби виїзду за кордон, а у листопаді суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі про підозру повідомлено директору та ще трьом особам, які переховуються на тимчасово окупованій території Криму. Під час обшуків вилучено документи, електронні носії та інші докази.

