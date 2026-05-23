Хлопчик помер від голоду на Вінниччині: директорці соцслужби загрожує вісім років

Директорка центру призначила дитині соціальний супровід, однак не проконтролювала його виконання
За даними слідства, працівниця соцслужби місяцями не перевіряла стан тяжкохворої дитини особисто і складала акти лише зі слів матері

У справі про загибель десятирічного хлопчика з інвалідністю в селі Серебрія на Вінниччині підозру оголошено директорці міського центру соціального обслуговування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Акти – без перевірки, стан дитини – зі слів матері

Хлопчик мав органічні ураження центральної нервової системи, не міг самостійно себе обслуговувати і повністю залежав від сторонньої допомоги. За наказом директорки від серпня 2025 року дитині призначили соціальний супровід: закріплена працівниця мала регулярно відвідувати родину, оцінювати стан хлопчика й у разі загрози його життю ініціювати вилучення та направлення до спеціалізованого закладу.

Натомість, як встановило слідство, фактичних відвідувань майже не було. Працівниця переважно спілкувалася з матір'ю телефоном або приймала її в кабінеті – і на цій підставі складала акти обстеження. З серпня по грудень таких документів накопичилося чотирнадцять. Останній датований 15 грудня – за день до смерті хлопчика. Стан дитини в ньому також описаний виключно зі слів матері.

Чотири підозрюваних у справі

Директорці центру інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України). Прокуратура вважає, що вона не забезпечила належного контролю за роботою підлеглої. У разі доведення вини посадовиці загрожує до восьми років позбавлення волі, штраф і заборона обіймати певні посади.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що директорка – остання підозрювана у цій справі. Раніше підозри оголосили ще трьом особам:

  • матері хлопчика – за залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило смерть, та злісне невиконання батьківських обов'язків (ч. 3 ст. 135, ст. 166 КК України); 31 березня суд визнав її винною і призначив три роки ув'язнення – мінімально можливе покарання; прокуратура оскаржила вирок в апеляції;
  • соціальній працівниці – за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 137 КК України);
  • сімейній лікарці – за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

За словами Кравченка, всі дорослі, відповідальні за безпеку хлопчика, знали про умови, в яких він жив, і бачили погіршення його стану – однак замість реальної допомоги обрали бездіяльність і формальний підхід.

«Хлопчик помер не від хвороби. Він помер від байдужості дорослих. Кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх, – понесе відповідальність», – наголосив він.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку й встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, загибель хлопчика стала публічно відомою у грудні 2025 року. Тоді Генеральний прокурор повідомив, що дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці, а мати не зверталася по медичну допомогу. До слова, суд над матір'ю завершився у березні: жінці призначили три роки позбавлення волі – мінімально можливий строк за інкримінованими статтями. Прокуратура вважає покарання недостатнім і оскаржує вирок.

