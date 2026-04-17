Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині викрито схему заробітку на могильних хрестах для військових

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Встановлено, що могильні хрести імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен
фото: Офіс генерального прокурора України/Facebook

Підозру отримали троє осіб, серед них ексзаступниця мера Ірпеня.

На Київщині викрили схему розтрати бюджетних коштів під час будівництва меморіалу «Алея Пам’яті Захисників України» в Ірпені. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує «Главком».

За даними слідства, у межах кримінального провадження повідомлено про підозру трьом особам – представнику товариства, уповноваженій з публічних закупівель та колишній заступниці Ірпінського міського голови.

Правоохоронці встановили, що службові особи Ірпінської міської ради у змові з представниками приватного товариства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем. Умови тендеру були сформовані з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі», що фактично усунуло конкуренцію.

фото: Офіс генерального прокурора України/Facebook

Єдиним учасником і переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників.

фото: Офіс генерального прокурора України/Facebook

Слідство встановило, що ці вироби імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен. У результаті за постачання пам’ятників сплачено близько 6 млн грн, з яких понад 2,8 млн грн становить ймовірна переплата.

фото: Офіс генерального прокурора

Досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюватимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Постанова №190 від 11 лютого 2026 року деталізує вигляд пам’ятників та правила нанесення написів.

Теги: Київщина військові прокурор слідство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua