На Київщині викрито схему заробітку на могильних хрестах для військових

Встановлено, що могильні хрести імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен

Підозру отримали троє осіб, серед них ексзаступниця мера Ірпеня.

На Київщині викрили схему розтрати бюджетних коштів під час будівництва меморіалу «Алея Пам’яті Захисників України» в Ірпені. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує «Главком».

За даними слідства, у межах кримінального провадження повідомлено про підозру трьом особам – представнику товариства, уповноваженій з публічних закупівель та колишній заступниці Ірпінського міського голови.

Правоохоронці встановили, що службові особи Ірпінської міської ради у змові з представниками приватного товариства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем. Умови тендеру були сформовані з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі», що фактично усунуло конкуренцію.

Єдиним учасником і переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників.

Слідство встановило, що ці вироби імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен. У результаті за постачання пам’ятників сплачено близько 6 млн грн, з яких понад 2,8 млн грн становить ймовірна переплата.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюватимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Постанова №190 від 11 лютого 2026 року деталізує вигляд пам’ятників та правила нанесення написів.