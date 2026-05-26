Викрито посадовців ТЦК, які «мобілізували» померлих та ув’язнених заради статистики

Трьом посадовцям ТЦК оголошено про підозру

Викрито трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які займалися «паперовою мобілізацією». Щоб прозвітувати про «успішне» виконання плану вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

«Маючи законний доступ до держреєстру «Оберіг», чиновники військкоматів заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані. Для покращення статистики до переліку «мобілізованих» вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації», – йдеться у повідомленні.

Генпрокурор підкреслив, що окрім електронного реєстру, чиновники підписували фейкові поіменні списки військовозобов'язаних, які нібито вже проходять службу у військових частинах. Насправді цих людей ніхто не призивав – підроблені документи просто відправляли до обласних ТЦК та СП для покращення статистики.

«На Закарпатті, у Мукачівському РТЦК, 49-річний полковник, начальник військкомату, лише за січень-березень 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей. Окремий епізод – у Золочівському РТЦК на Львівщині. 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 2025 року «призвав» шість осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах», – додав Кравченко.

За словами генпрокурора, наразі всім трьом оголошено про підозру. Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно. Підполковнику зі Львівщини також обрано запобіжний захід – застава в розмірі 121,1 тис. грн. Слідство триває. Встановлюється повне коло причетних осіб, перевіряються інші регіони на аналогічні схеми.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроєкт №12442, що запроваджує кримінальну відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та членів військово-лікарських комісій за порушення порядку призову й медичного огляду.