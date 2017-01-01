Бойовики «ЛНР» засудили українця до 12 років тюрми «за шпигунство»
- Вчора, 17:29
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Рішення ухвалив «верховний суд ЛНР», який визнав українця винним
На окупованій частині Луганської області бойовики засудили до 12 років ув'язнення громадянина України, якого звинуватили в «шпигунстві».
Про це повідомляється на сайті так званої «генпрокуратури ЛНР».
Рішення ухвалив «верховний суд ЛНР», який визнав українця винним у «передачі та збиранні відомостей проти безпеки ЛНР».
Іншої інформації про українця бойовики не повідомляють.