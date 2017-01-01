Бойовики «ЛНР» засудили українця до 12 років тюрми «за шпигунство»

Рішення ухвалив «верховний суд ЛНР», який визнав українця винним

На окупованій частині Луганської області бойовики засудили до 12 років ув'язнення громадянина України, якого звинуватили в «шпигунстві». Про це повідомляється на сайті так званої «генпрокуратури ЛНР». Рішення ухвалив «верховний суд ЛНР», який визнав українця винним у «передачі та збиранні відомостей