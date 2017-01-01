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    Кримінал

    Бойовики «ЛНР» засудили українця до 12 років тюрми «за шпигунство»

    Рішення ухвалив «верховний суд ЛНР», який визнав українця винним
    На окупованій частині Луганської області бойовики засудили до 12 років ув'язнення громадянина України, якого звинуватили в «шпигунстві». Про це повідомляється на сайті так званої «генпрокуратури ЛНР». Рішення ухвалив «верховний суд ЛНР», який визнав українця винним у «передачі та збиранні відомостей
    • Вчора, 17:29
    • Розсилка

    Рішення ухвалив «верховний суд ЛНР», який визнав українця винним

    На окупованій частині Луганської області бойовики засудили до 12 років ув'язнення громадянина України, якого звинуватили в «шпигунстві».

    Про це повідомляється на сайті так званої «генпрокуратури ЛНР».

    Рішення ухвалив «верховний суд ЛНР», який визнав українця винним у «передачі та збиранні відомостей проти безпеки ЛНР».

    Іншої інформації про українця бойовики не повідомляють.

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