Ексгенпрокурор Руслан Кравченко (ліворуч) та очільники НАБУ та САП Семен Кривонос (праворуч) та Олександр Клименко зауважили, що будуть у відрядженні за кордоном

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко, як очікується, не з’являться на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 23 листопада. Причиною відсутності всіх трьох в країні – службові відрядження.

Інформація про поїздки Клименка та Кривоноса з’явилася саме напередодні засідання парламентської комісії, на яке були викликані посадовці.

На засіданні ТСК планувалося розглянути низку резонансних питань, пов’язаних із діяльністю правоохоронних та антикорупційних органів, зокрема обставини кримінальних проваджень, можливі конфлікти інтересів та взаємні звинувачення між представниками цих структур. Директор бюро Семен Кривонос мав пояснити обставини фіктивного всиновлення та хабарництво, а керівник САП – протиправну діяльність дружини та її подруги, і можливе незаконне збагачення.

Особливість ситуації полягає в тому, що Кравченко, Кривонос і Клименко представляють різні сторони конфлікту між правоохоронними органами. Водночас усіх трьох об’єднує одна обставина: вони всі знаходитимуться за кордоном. Кравченко виїхав у відрядження ще у вересні і не повернувся, Клименко та Кривонос вирушають у відрядження за маршрутом Рим – Брюссель – Японія.

Наразі для членів ТСК залишається незрозумілим, коли саме були заплановані ці поїздки, чи погоджувалися вони до отримання викликів на ТСК та яка потреба.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради під головуванням народного депутата Олексія Гончаренка планує 23 листопада заслухати керівників НАБУ та САП у зв’язку із заявами генерала СБУ Сергія Дуки щодо обставин розслідування справи «Карфаген» та можливих порушень у діяльності антикорупційних органів. Обох посадовців викликали на засідання комісії.

Раніше колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив аудіозаписи, на яких, за його твердженням, дружина керівника САП Олександра Клименка та її близька подруга, адвокатка Наталія Редіч, обговорюють можливе незаконне збагачення родини Клименка та оформлення активів на підставних осіб.

Крім того, Кравченко заявив про можливі зловживання в діяльності адвокатського бюро, пов’язаного з дружиною Клименка та Редіч. За його інформацією, адвокатки могли використовувати зв’язки з керівництвом САП для вирішення питань клієнтів, зокрема схиляти їх до надання неправомірної вигоди суддям ВАКС. Також він стверджує, що окремі прокурори САП могли сприяти ухваленню рішень на користь клієнтів цього бюро.