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    Кримінал

    Бойовики з мінометів обстріляли селище в Луганській області

    • Розсилка
    Бойовики з мінометів обстріляли селище в Луганській області

    Ворожий мінометний обстріл пошкодив житловий будинок на Новоайдарщині

    Проросійські терористи ввечері в неділю, 26 серпня, з мінометів обстріляли село Кряківка Новоайдарського району Луганської області. В результаті пошкоджено житловий будинок.

    Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

    Також повідомляється, що ворог за минулу добу чотири рази порушив режим припинення вогню вздовж лінії розмежування.

    Крім цього, в напрямку Кримського сепаратисти відкривали вогонь з 122-мм гармат, 120-мм і 82-мм мінометів, БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    По позиціях ЗСУ поблизу Новотошківського і Троїцького застосовувалися 82-мм міномети, протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

     

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