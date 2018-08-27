Бойовики з мінометів обстріляли селище в Луганській області



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Ворожий мінометний обстріл пошкодив житловий будинок на Новоайдарщині

Проросійські терористи ввечері в неділю, 26 серпня, з мінометів обстріляли село Кряківка Новоайдарського району Луганської області. В результаті пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Також повідомляється, що ворог за минулу добу чотири рази порушив режим припинення вогню вздовж лінії розмежування.

Крім цього, в напрямку Кримського сепаратисти відкривали вогонь з 122-мм гармат, 120-мм і 82-мм мінометів, БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По позиціях ЗСУ поблизу Новотошківського і Троїцького застосовувалися 82-мм міномети, протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.