На Хмельниччині апеляційний суд посилив покарання 26-річній жінці, яка систематично не забезпечувала належного харчування та догляду за сином. У віці майже шести місяців хлопчик потрапив до реанімації з критичним виснаженням і важив лише 2,8 кг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Немовля важило майже стільки ж, як після народження

За матеріалами справи, хлопчик народився у серпні 2024 року. Від перших місяців життя мати не забезпечувала йому належного харчування та догляду. Жінка також не виконувала рекомендацій медиків, попри особливі потреби дитини за станом здоров'я, і відмовлялася від госпіталізації.

У січні 2025 року, коли хлопчикові було майже шість місяців, його доправили до реанімації. Вага немовляти становила лише 2,8 кг – майже стільки ж, скільки при народженні. Дефіцит маси тіла сягнув 53%.

Медики діагностували тяжку білково-енергетичну недостатність та крайнє виснаження організму. За результатами експертизи, виявлені порушення здоров'я мали ознаки тяжких тілесних ушкоджень і становили небезпеку для життя. Без своєчасної медичної допомоги стан дитини міг призвести до смерті.

Соціальні служби попереджали матір

Сім'я перебувала під соціальним супроводом. Жінці неодноразово нагадували про необхідність належного догляду за сином, однак вона продовжувала нехтувати його потребами. За даними прокуратури, соціальні виплати мати витрачала на власні потреби.

Раніше жінку вже притягували до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов'язків.

фото: Офіс генерального прокурора

У липні 2026 року суд першої інстанції визнав її винною за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Тоді жінці призначили два роки шість місяців позбавлення волі.

Прокурори не погодилися з м'якістю вироку та подали апеляційну скаргу. Вони наголошували на тривалості неналежного догляду, тяжких наслідках для здоров'я немовляти й загрозі його життю.

Апеляційний суд підтримав позицію обвинувачення, скасував попередній вирок у частині покарання та збільшив строк ув'язнення до трьох років шести місяців.

Наразі матір позбавлено батьківських прав. Після лікування хлопчика влаштували до дитячого закладу.

Нагадаємо, у липні 2026 року «Главком» писав про іншу справу на Вінниччині: апеляційний суд збільшив до шести років ув'язнення покарання матері, через недбалість якої її малолітній син помер від голоду.