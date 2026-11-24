Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок Олексію Пономарьову, якого засудили до довічного позбавлення волі за вбивство двох школярів у Шаргороді. Суд також не переглядав рішення про стягнення на користь матерів загиблих по 3 млн 980 тис. грн моральної шкоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький апеляційний суд.

Апеляція не змінила вирок

Пономарьов подав апеляційну скаргу на рішення Вінницького міського суду Вінницької області. Однак колегія суддів не знайшла підстав для скасування або зміни вироку. Скаргу засудженого залишили без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

Раніше Вінницький міський суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві двох осіб. Його дії кваліфікували за пунктом 1 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин Пономарьову призначили найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

Окремо суд розглянув цивільні позови матерів загиблих хлопців. Обидві потерпілі вимагали відшкодування моральної шкоди. Суд задовольнив їхні вимоги повністю та постановив стягнути із засудженого по 3 млн 980 тис. грн на користь кожної матері. Апеляційний перегляд не змінив і цієї частини рішення.

Що відомо про вбивство школярів у Шаргороді

Трагедія сталася 10 вересня 2025 року у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Того ранку Пономарьов їхав шкільним автобусом разом із двома неповнолітніми хлопцями. Між ними виникла словесна суперечка.

Як зазначено у матеріалах судового рішення, причиною конфлікту стали претензії чоловіка щодо спілкування підлітків із його молодшим братом. Після виходу хлопців з автобуса Пономарьов пішов за ними.

На вулиці чоловік дістав заздалегідь підготовлений ніж і завдав обом підліткам численних ударів у життєво важливі ділянки тіла. Від отриманих поранень хлопці померли на місці.

Загиблими були учні 10-го та 11-го класів. Після нападу правоохоронці затримали підозрюваного, а згодом йому повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб.

Нападник вбив учнів 10 та 11 класу Шаргородської громади фото: Суспільне/Вінниця

Нагадаємо, 28 вересня 2026 року Вінницький міський суд оголосив вирок у справі про вбивство двох школярів. 24-річного Олексія Пономарьова визнали винним та призначили йому довічне ув'язнення. Докладніше про вирок у справі.