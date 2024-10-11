Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог окупував три населені пункти поблизу Мирнограда – DeepState

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ворог окупував три населені пункти поблизу Мирнограда – DeepState
Росіяни захопили кілька населених пунктів
Фото: DeepState

Росіяни активно діють поблизу міста Мирноград та мають там успіхи

Противник окупував три населені пункти в районі міста Мирноград – Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр. про це заявили аналітики проєкту DeepState.

«Останнім часом, на перший погляд, можна було спостерігати певний спад активності в районі відтинку Гродівка-Новогродівка, але ворог постійно намагався прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових. Десь вони дійсно вперлися та не мають успіхів, але є ділянки, які все ж прощупали московити на слабкість. Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив», – заявили аналітики.

Миколаївка по суті є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож в скорому часі велике місто скоріш за все відчує спроби тиску та намагань прориватися на південні околиці.

«На сьогодні можна прослідкувати певну тенденцію, що росіяни вперлися в позиції у вигляді ВОПів та інших інженерно-фортифікаційних споруд. Але частка з них підготовлена недостатньо якісно, частка розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійців» , – повідомили фахівці DeepState.

Крім того, аналітики зазначили, що час покаже, які сили та ресурси ворог планує залучити для подальшого наступу, проте, крім піхоти та техніки, слід очікувати значної активізації артилерії, авіації, мінометів та інших засобів. Не виключено, що в цей регіон стягнуть додаткові підрозділи, аби посилити наявні сили та розвинути досягнутий успіх.

Нагадаємо, раніше командир підрозділу Terra Микола Волохов з 3-ї окремої штурмової бригади із позивним Абдулла заявив, що  російські загарбники підтягують на Харківський напрямок бронетехніку, що може свідчити про підготовку до наступу. 

До слова, росіяни практично вичерпали свої резерви та наступальні можливості, які вони підготували для літньо-осінньої військової кампанії в Україні. Найближчими місяцями просування військ РФ може зупинитись. Про це звітують аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті. 

Нагадаємо, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що очевидно, на Курахівсько-Времіївському напрямку російське командування, після захоплення міста Вугледар, спробує розвинути свій успіх й вийти на рубіж Курахове – Богоявленка. Однак, спроба, це ще – далеко не досягнутий результат.

Читайте також:

Теги: місто ворог росіяни спротив війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни обстріляли Харків, Байден пропустить «Рамштайн». Головне за 8 жовтня
Росіяни обстріляли Харків, Байден пропустить «Рамштайн». Головне за 8 жовтня
8 жовтня, 21:00
4 жовтня видання Радіо Свобода опублікувало детальні супутникові знімки, які демонструють результати удару по аеродрому
ЗСУ могли уразити на аеродромі «Борисоглєбськ» рідкісні авіаційні боєприпаси – Defense Express
4 жовтня, 20:05
Напередодні США попереджали Ізраїль про атаку Ірану
Іран атакував ракетами Ізраїль (відео)
1 жовтня, 19:59
Вучич переконаний: зараз миру між РФ та Україною бути не може
Скільки ще триватиме і як закінчиться війна в Україні? Президент Сербії висунув версію
27 вересня, 14:59
ЄС і надалі підтримуватиме Україну
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
25 вересня, 07:16
Футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500)
Ексдружина Тимощука прокоментувала те, що він передав футболку на російський воєнний аукціон
23 вересня, 15:53
Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину
Правильно чи ні? Військовий «добровільно демобілізувався» і спричинив бурю у соцмережі
23 вересня, 14:18
Триває 940-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 20 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
20 вересня, 08:08
«На Червоній руті» піднімали жовто-блакитні прапори, не дивлячись на те, що міліція намагалася цьому перешкодити
«Червона рута» та її зіркові діти. Легендарному фестивалю – 35 Культурний фронт
17 вересня, 21:00

Події в Україні

Ворог окупував три населені пункти поблизу Мирнограда – DeepState
Ворог окупував три населені пункти поблизу Мирнограда – DeepState
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
Українців на окупованих територіях перестали обслуговувати у лікарнях – Центр нацспротиву
Українців на окупованих територіях перестали обслуговувати у лікарнях – Центр нацспротиву
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року
Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня
Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня
Над Україною з’явилося північне сяйво (фото)
Над Україною з’явилося північне сяйво (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
53K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
31K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
17K
Невиїзний Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі

Новини

11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Вчора, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
9 жовтня, 20:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua