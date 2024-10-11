Ворог окупував три населені пункти поблизу Мирнограда – DeepState

Росіяни активно діють поблизу міста Мирноград та мають там успіхи

Противник окупував три населені пункти в районі міста Мирноград – Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр. про це заявили аналітики проєкту DeepState.

«Останнім часом, на перший погляд, можна було спостерігати певний спад активності в районі відтинку Гродівка-Новогродівка, але ворог постійно намагався прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових. Десь вони дійсно вперлися та не мають успіхів, але є ділянки, які все ж прощупали московити на слабкість. Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив», – заявили аналітики.

Миколаївка по суті є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож в скорому часі велике місто скоріш за все відчує спроби тиску та намагань прориватися на південні околиці.

«На сьогодні можна прослідкувати певну тенденцію, що росіяни вперлися в позиції у вигляді ВОПів та інших інженерно-фортифікаційних споруд. Але частка з них підготовлена недостатньо якісно, частка розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійців» , – повідомили фахівці DeepState.

Крім того, аналітики зазначили, що час покаже, які сили та ресурси ворог планує залучити для подальшого наступу, проте, крім піхоти та техніки, слід очікувати значної активізації артилерії, авіації, мінометів та інших засобів. Не виключено, що в цей регіон стягнуть додаткові підрозділи, аби посилити наявні сили та розвинути досягнутий успіх.

Нагадаємо, раніше командир підрозділу Terra Микола Волохов з 3-ї окремої штурмової бригади із позивним Абдулла заявив, що російські загарбники підтягують на Харківський напрямок бронетехніку, що може свідчити про підготовку до наступу.

До слова, росіяни практично вичерпали свої резерви та наступальні можливості, які вони підготували для літньо-осінньої військової кампанії в Україні. Найближчими місяцями просування військ РФ може зупинитись. Про це звітують аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Нагадаємо, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що очевидно, на Курахівсько-Времіївському напрямку російське командування, після захоплення міста Вугледар, спробує розвинути свій успіх й вийти на рубіж Курахове – Богоявленка. Однак, спроба, це ще – далеко не досягнутий результат.