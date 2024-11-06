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Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Головні події ночі 6 листопада
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп поки що лідирує у президентській гонці в США

У США завершилось голосування на виборах президента, станом на 07:00 ранку за попереднім підрахунком голосів лідирує Дональд Трамп. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Вибори у США: Хто лідирує в «хитких» штатах

Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Результати виборів у США вже почали надходити у міру закриття дільниць в окремих штатах. Виходячи з перших даних екзит-полів, Камала Гарріс і Дональд Трамп в цілому по країні, а також в окремих семи штатах, що вагаються, мають майже однаковий рівень підтримки. Трампу уже віддали перемогу в Кентуккі, Індіані, Західній Вірджинії, Гарріс – у штаті Вермонт.

Армія Ізраїлю ліквідувала склади «Хезболли» у Сирії

Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Ізраїльська армія вдарила по складах зброї терористів «Хезболла» у Сирії. Також було збито безпілотник. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Reuters.

Нещодавно Армія оборони Ізраїлю завдала удару по складах зброї підрозділу «Хезболли» в районі міста Аль-Кусейр у Сирії, використовуючи розвіддані.

Спікер Джонсон переобрався до Палати представників у США

Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Чинний спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, отримав значну підтримку виборців у 4-му окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання. Про це повідомляє The Hill. 

«Майк Джонсон обійшов республіканця Джошуа Моротта, який балотувався разом з ним в окрузі», – зазначається в повідомленні.

Біля Курахово десантники ЗСУ знищили колону бронетехніки ворога

Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили бронетанкову колону окупантів, яка наближалася до рубежу атаки, але швидко припинила свою «спецоперацію». Про це повідомляє пресслужба ОСУВ «Хортиця» в Телеграмі.

Команда Гарріс готується до затяжної судової тяганини після оголошення результатів виборів – CNN

Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

У передвиборчому штабі Камали Гарріс вважають, що оголошення переможця президентських виборів у США відбудеться за кілька днів. Однак після цього можуть розпочатися судові розгляди, які триватимуть тижнями. Про це повідомляє CNN.

«Нас очікує місяць судових баталій», – заявив один із радників кампанії Гарріс в інтерв’ю виданню.

Перші заворушення? Біля Капітолію затримано чоловіка з факелом

Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

У США поліція повідомила про затримання чоловіка, який намагався зайти в будівлю Капітолію з факелом, від якого «тхнуло пальним». Про це йдеться в повідомленні поліції Капітолію.

Правоохоронці зазначили, що чоловіка зупинили під час перевірки в Центрі відвідувачів Капітолію.

«Від нього тхнуло пальним, він мав при собі факел і сигнальну ракету. На час проведення розслідування Центр відвідувачів Капітолію закритий для екскурсій», – додали в повідомленні.

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Теги: армія Дональд Трамп Камала Гарріс вибори у США США війна ЗСУ Ізраїль Сирія

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