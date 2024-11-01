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Британська розвідка повідомила, з якими труднощами зіткнуться війська КНДР в Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Британська розвідка повідомила, з якими труднощами зіткнуться війська КНДР в Україні
Війська КНДР зіткнуться в Україні з багатьма проблемами
фото з відкритих джерел

За даними британської розвідки проти ЗСУ виступлять близько 10 тис. північнокорейських військових

Північнокорейські солдати, ймовірно, стикнуться з труднощами під час участі у бойових діях проти українських військових. Це стосується не лише мовного бар'єру. Про це свідчить інформація британської розвідки, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х.

Розвідка повідомляє, що за її даними, на території Росії перебуває близько 10 тисяч військовослужбовців з КНДР, частину з яких вже перекинули в Курську область.

Британська розвідка нагадала, що між Росією та КНДР було укладено угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Для Москви військова підтримка з боку Пхеньяну є основним стимулом для цього партнерства.

На думку розвідки, російські та північнокорейські війська, ймовірно, стикнуться з труднощами у координації через відсутність попередніх спільних навчань.

«КНДРівським військовим, які братимуть участь у бойових діях, майже напевно буде складно працювати з російською технікою, інтегруватися у російську командну структуру і долати мовний бар'єр при співпраці з російськими підрозділами», – додали у розвідці.

До слова, недавно очільники оборонних відомств України та США обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках. Також окремо обговорили залучення російськими окупантами військових з КНДР у війну проти України. 

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила на Курщину військових віком від 20 до 23 років, деяким може бути навіть 18-19. 

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

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Теги: розвідка військові британська розвідка соцмережі Марк Рютте Північна Корея війна

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