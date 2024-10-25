«Слуга народу» хоче обмежити право обиратися для чоловіків, що пересиджують війну за кордоном

Заступниця голови фракції «Слуга народу»: «Нам треба буде змінювати виборчий кодекс»

Для чоловіків призовного віку, які виїхали до Європи під час війни, а потім захочуть повернутися та балотуватися на виборах, має діяти обмеження. Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

На запитання, як уникати «кумівства» під час виборів і дати шанс розвиватися в європейській політиці не чиїмось родичам, а дійсно талановитій молоді та жінкам, Кравчук відповіла: «Це питання вибору людей, які мають дивитися, за кого вони голосують, читати програму, задавати незручні питання кандидатам. Що може зробити держава? Нам треба буде змінювати виборчий кодекс, щоб жінки, які через війну виїхали за кордон рятуючи дітей і не будуть проживати останні п'ять років в Україні, так як це вимагає виборчий кодекс, могли балотуватися».

Щодо чоловіків, то нардепка каже, що в парламенті може виникнути велика дискусія: «Деякі колеги кажуть, що не можна дискримінувати навіть чоловіків призовного віку, які виїхали легально чи нелегально і сиділи весь цей час в Європі, а потім захочуть приїхати і обратися. Я не вважаю це правильним. Або ж це має бути суспільний контроль, що кожному кандидату будуть задавати питання: «А що ти робив між 24 лютого 2022 року і зараз?».

Крім того, Кравчук дала поради тим, хто хоче працювати в ЄС після вступу України. «По-перше, треба вчити мову. У Євросоюзі є загальноприйнята політика, що кожен громадянин будь-якої країни Євросоюзу має знати навіть не одну іноземну мову, а хоча б дві. У нас в школах дві іноземні мови. Зараз, після прийняття закону про особливий статус англійської мови, буде обов'язково англійська. І плюс одна мова, інша – німецька, французька, іспанська, арабська на вибір.

Друге, наші освітні плани також будуть змінюватись і реформуватись. Вже зараз є багато програм, де молодь може брати участь. Одна з них – обміни, які пропонує Рада Європи. Крім того, зараз при кожному міністерстві створюється молодіжна рада, де можна брати участь і впливати на політику. Така молодіжна рада діє при президентові України і міських радах теж. Треба себе пробувати в різних таких іпостасях», – зауважила народна обраниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. При цьому він вважає, що «треба думати, як це зробити».

Однак The Economist повідомляє, що Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться.