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Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року
Важкі бої йдуть біля Курахового
фото з відкритих джерел

Важкі бої йдуть біля Курахового та Золотої ниви

Напередодні противник завдав по території України 43 авіаційних удари (задіяв, зокрема 76 КАБ), використав для ураження 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій
Карта бойових дій
Фото: ISW

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 105 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках.Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку бойові зіткнення тривали в районі Стариці. За попередніми підрахунками втрати ворога на напрямку за сьогодні складають 67 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину та 16 БпЛА, пошкоджено три артсистеми, два автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. П’ять атак відбито Силами оборони, 11 боєзіткнень тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

 

На Краматорському напрямку 

Ворог двічі наступав на позиції наших підрозділів. Атака поблизу Часового Яру захлинулась, поблизу Ступочок триває бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року фото 4
фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали чотири атаки противника поблизу Торецька та Щербинівки. Три атаки відбито, триває бій. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Ворог 22 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Основні зусилля окупанти на цьому напрямку зосереджують у районі Селидового, де відбулось 15 спроб ворога просунутись вперед.
Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 228 окупантів, 105 з них – безповоротно. Знищено бойову броньовану машину та три автомобілі окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Складна ситуація на Курахівському напрямку, де ворог 29 разів атакував наші позиції поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільшу активність противник проявляв у районах Желанного Другогр та Костянтинівки. На даний час українські воїни відбили 19 атак, десять боєзіткнень досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Бій триває поблизу Золотої Ниви.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Окупанти тричі намагались потіснити наші підрозділи поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Сім невдалих штурмів здійснено агресором протягом дня.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року фото 10
Фото: deepstatemap

На решті напрямках суттєвих змін не відбулося.
Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області.
Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому значних втрат в живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 964-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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Теги: окупанти армія Генштаб втрати ворог війна

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Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року
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