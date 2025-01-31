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Вантажівка, паркан та склади. Поліція показала наслідки ворожої атаки на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вантажівка, паркан та склади. Поліція показала наслідки ворожої атаки на Київщині
Станом на 9:20 в одному з районів пошкоджено вантажний автомобіль, паркан та складські приміщення
фото: поліція Київської області

Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в найближчі укриття

Сьогодні, 31 січня, окупанти здійснили обстріл Київської області. Поліція Київщини документує наслідки атаки ворога на столичний регіон. Про це повідомляє поліція Київської області. 

Станом на 9:20 в одному з районів пошкоджено вантажний автомобіль, паркан та складські приміщення. На щастя, постраждалі відсутні.

Станом на 9:20 в одному з районів пошкоджено вантажний автомобіль
Станом на 9:20 в одному з районів пошкоджено вантажний автомобіль
фото: поліція Київської області, Facebook

Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в найближчі укриття.

Нагадаємо, інформація про те, що внаслідок нічної атаки дронів-каміадзе в Оболонському районі Києва уламки зачепили балкон в одній з квартир у багатоповерхівці, не підтвердилася.

Як відомо, сьогодні вночі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у багатоповерхівку в Оболонському районі.  «На Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та пошкодження балкону в одній з квартир у багатоповерхівці», – повідомив Кличко. Він зазначив, що рятувальники та медики працюють на місці. 

О 08:22 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що попередньо озвучені відомості щодо падіння вночі уламків ворожого дрона на будинок в Оболонському районі не підтверджуються.  

Теги: окупанти обстріл Київщина укриття автомобіль поліція

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