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МВС попередило про шахрайську схему пов'язану з оформленням «єПідтримки»

Іванна Гончар
glavcom.ua
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МВС попередило про шахрайську схему пов'язану з оформленням «єПідтримки»
фото з відкритих джерел

Необхідно одразу звертатись в поліцію, якщо ви стали жертвою шахраїв

Міністерство внутрішніх справ попередило громадян про появу шахраїв, які створюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати «єПідтримка». Про це йдеться в повідомленні МВС.

Повідомляється, що зловмисники творюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати. Згодом просять перейти за посиланням і ввести дані банківської картки. Після цього шахраї використовують отриману інформацію для списання коштів з карток.

Як захистити себе? Поради МВС

  • Не вводьте на підозрілих сайтах: дані картки, PIN-код, логін і пароль від інтернет-банкінгу, одноразові паролі чи коди з SMS.
  • Перевіряйте інформацію тільки на офіційних ресурсах.
  • Пам’ятайте: банки та державні установи ніколи не просять дані ваших карток через соцмережі чи сторонні сайти.

«Якщо ви постраждали одразу звертайтеся в поліцію», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Національна поліція України попередила громадян про шахрайства під приводом купівлі й доставки автомобілів, дронів та спорядження для військовослужбовців. 

Зловмисники розміщують у найпопулярніших соціальних мережах та на торговельних платформах оголошення про можливість купівлі таких товарів за кордоном і доставку їх в Україну. Ціни пропонують значно нижче ринкових, а низьку вартість пояснюють підтримкою відомих благодійних організацій.

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Теги: інтернет втрати соцмережі МВС шахрайство поліція поради

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