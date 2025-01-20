МВС попередило про шахрайську схему пов'язану з оформленням «єПідтримки»
Необхідно одразу звертатись в поліцію, якщо ви стали жертвою шахраїв
Міністерство внутрішніх справ попередило громадян про появу шахраїв, які створюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати «єПідтримка». Про це йдеться в повідомленні МВС.
Повідомляється, що зловмисники творюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати. Згодом просять перейти за посиланням і ввести дані банківської картки. Після цього шахраї використовують отриману інформацію для списання коштів з карток.
Як захистити себе? Поради МВС
- Не вводьте на підозрілих сайтах: дані картки, PIN-код, логін і пароль від інтернет-банкінгу, одноразові паролі чи коди з SMS.
- Перевіряйте інформацію тільки на офіційних ресурсах.
- Пам’ятайте: банки та державні установи ніколи не просять дані ваших карток через соцмережі чи сторонні сайти.
«Якщо ви постраждали одразу звертайтеся в поліцію», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Національна поліція України попередила громадян про шахрайства під приводом купівлі й доставки автомобілів, дронів та спорядження для військовослужбовців.
Зловмисники розміщують у найпопулярніших соціальних мережах та на торговельних платформах оголошення про можливість купівлі таких товарів за кордоном і доставку їх в Україну. Ціни пропонують значно нижче ринкових, а низьку вартість пояснюють підтримкою відомих благодійних організацій.
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